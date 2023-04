Bakotin o aferi WhatsApp: MUP u svojim odgovorima koristi čudne formulacije

Podijeli :

U Newsnightu N1 televizije gostovao je Jerko Bakotin, novinar Novosti i jedan od suradnika Lighthouse Reporta koji je otkrio aferu oko sporne policijske WhatsApp grupe

.Podsjetimo, prema tvrdnjama redakcija Lighthouse Reportsa, tjednika Novosti, portala Telegram, Nove TV, njemačkog Der Spiegela i austrijskog ORF-a, vidljivo da policija koristi WhatsApp grupu kao neformalni način komunikacije o službenim postupanjima prema migrantima, dijeleći pritom podatke kojima krši zakone i interne odredbe koje propisuju službene načine obavještavanja.

MUP u svom odgovoru poručuje navedenim redakcijama kako ne posjeduju stvarne poruke te da se u svom odgovoru neće osvrtati na dostavljene pojedinačne poruke jer, kako tvrdi, ne može potvrditi njihovu autentičnost.

“Malo je vjerojatno da bi netko uložio toliki truda za raditi falsifikate”

Bakotin kaže da u MUP-ovom priopćenju ima čudnih formulacija poput one da novinari ne posjeduju poruke već samo njihove screenshotove i naveli su da je moguće takvu komunikaciju falsificirati.

“Jako je malo vjerojatno da bi netko uložio toliko enorman trud, za napraviti falsifikat, i to osoba koja bi imala telefonske brojeve svih policijskih službenika uključujući i neke na vrlo visokim dužnostima koji su u toj grupi, da bi se sve to poklapalo s brojevima koje te osobe imaju danas. Potom je zahvaljujući tome što je na screenshotovima vidljiv znatan broj imena i telefonskih brojeva, već to bilo dovoljno za uspostavljanje identiteta većine tih ljudi, a onda je korištenjem softwera za digitalnu forenziku koji omogućuju pretragu raznih internetskih servisa i stranica na koje se ljudi prijavljuju s tim telefonskim brojevima, i onda se mogao utvrditi jesu li ti ljudi koristili te brojeve, pa se na taj način došlo do utvrđivanja identiteta još jednog dijela ljudi. Iza toga, hrvatski dio ekipe, Drago Hedl, Danka Derifaj i ja smo prije nekoliko dana nazvali 33 ljudi iz te grupe kako bi pokušali utvrditi njihov identitet i za 2/3 ljudi smo utvrdili da su to ti ljudi za koje smo pretpostavljali da jesu”, objasnio je Bakotin i dodao da su provjerama porukama poput one u kojoj MUP-ovi službenici obavještavaju kolege na terenu na mogući dolazak novinara na granicu utvrdili da su kolege novinari s AP-a uistinu tražili dopuštenje te i na taj način utvrdili vjerodostojnost poruka u grupi.

Bakotin kaže da u toj grupi ima običnih policajaca preko srednje rangiranih do onih na visokim položajima i dužnostima pa čak i osobe koji rade u kabinetu ministra Davora Božinovića.

“Poruke koje smo mi dobili su pisane u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci i naravno nismo dobili sve poruke, već je netko napravio selekciju i to dostavio Ligththouseu preko aplikacije Signal. U tim porukama se izvještava o privođenju više od 1300 migranata, a mi smo odabrali četiri skupine oko kojih smo MUP-u poslali upit zato što imamo indicije, iz priče migranata, fotografija koje se nalaze u porukama, da su te osobe odvraćene s granice”, kaže Bakotin i dodaje da im je MUP odgovorio da neke podatke dnevnih događaja uhićenja ili da bi samo odbijali odgovoriti.

“Na naša pitanja odgovorili su tek danas, a u njoj su naveli da u ova četiri konkretna događaja, mogu potvrditi da je svaki događaj evidentiran u službenim evidencijama ovoga Ministarstva. kažu zaključno da su migrantima uručena sukladno Direktivi o povratku, dobili Rješenja o povratku i napuštanju EGP”, rekao je Bakotin te naglasio da je MUP objavio da nijedna od ovih osoba nije napustila EGP. Naglašava da MUP nije dao jasne odgovore na pitanja novinara.

Smatra da je moguće da su ljudi dobili rješenja o povratku i napuštanju EGP-a i da su nakon toga deportirani u BiH.

U nastavku je novinar Novosti govorio o odvraćanju postupcima MUP-a prema migrantima, njihovim odgovorima novinarima. Više pogledajte u videu.

