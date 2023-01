Bauk: “Bačićev uspjeh riješio bi dilemu Banija ili Banovina, bila bi Brankovina”

Podijeli :

Izvor: N1 / PIXSELL Luka Stanzl

Gostujući u N1 Newsroomu, potpredsjednik kluba SDP-a Arsen Bauk govorio je o pripremama za parlamentarne izbore.

Kad je riječ o obnovi Banije, Branko Bačić prema SDP-u nema ni 10 dana počeka: “Imao je skoro dvije godine jer je bio predsjednik kluba zastupnika koji je uredno podržavao prijedloge svih ministara dosad, a odbijao naše prijedloge, a sada je došao u situaciju da predlaže naše prijedloge kao svoje. Još jedna u nizu epoizoda iz serije Jesmo li vam rekli”.

Dvije su godine od potresa na Baniji, a gotovo tri od potresa u Zagrebu: “Kolegi Bačiću sam ja poželio sreću, ako uspije neka dobije ulicu u Petrinji i Glini. Da bi njegov uspjeh na Baniji riješio ovu dilemu je li Banija ili Banovina, zvalo bi se Brankovina, a ovako će ostati ruševine ako ne uspije.”

Bauk tvrdi da je Bačić prepisao prijedloge SDP-a o obnovi: “To je on rekao za moju kolegicu Ahmetović da pošalje mail, ona ga je poslala, čuo sam da je i na raspravi rekao. Moramo vidjeti kakav će biti tekst zakona. Iako nemam ovlaštenje stranke, mogu reći ako u njemu bude ono što smo mi predlagali neće biti problema oko naše podrške. Ona nije ključna, ali i to će se pisati”.

Bačić na Baniji nije pokazao optimizam? “Ne zanosim se da je jednostavno” Ahmetović prozvala Medveda zbog obnove Banije: “Sada se srami svoje uloge”

Bačić ističe da je razlog ubrzanja obnove sljedeći: “Sad je dogorijelo do noktiju zato što se približavaju izbori i ne žele ići sa šest kuća na izbore”.

SDP se također priprema za izbore. “Mi smo u zadnja četiri izborna ciklusa išli u koalicijama. Ako bude koalicija, ona neće biti nikome iznenađenje. Vjerujem da ćemo imati dovoljno snage u tom savezu da promjenimo vlast.”

“U svakoj anketi vidimo da je velika količina građana nezadovoljna u kojem smjeru ide Hrvatska. Ti koji su nezadovoljni, nadam se da će izaći na izbore i neće glasati za vlast. Ako su skloni promjenama i žele promjene, i dalje smo mi najveća snaga koja ih može provesti.”

U anketama Peđa Grbin nije prepoznat kao vođa oporbe: “Predsjednik najveće stranke koja je u anketama oprbena je u pravilu lider oporbe, nema izbora za lidera. Predsjednik je predsjednik i on ima potpunu potporu stranke i ako stranka pobjedi na izborima bit će premijer. Peđa Grbin je predsjednik SDP-a i vodit će stranku na izborima i ako stranka formira većinu, onda je najlegitimniji izbor za predsjednika Vlade”. Napominje da postoji teoretska mogućnost da on izabere nekoga drugoga.

Čeka li nas privatizacija plaža? Sučelili smo HDZ-ovca i SDP-ovku, evo što kažu Sociolog: Milanović može štetiti SDP-u

Oporba se udružila protiv otimanja plaža: “U smislu procedure, konačni prijedlog zakona može biti potpuno novi tekst. Saborska parlamentarna procedura ima dovoljno prostora da se i najlošiji zakon popravi ako ima političke volje. Ja sam rekao da ću vjerovati ministru Butkoviću da stvarno ne želi da se zagrade plaže. Ako će on u drugom čitanju postaviti odredbe koje će kao beton biti jasne da nema betona ili ograde željeza, ok, to je to.”

Premijer je danas rekao da je način na koji se oporba udružila zapravo jalovi pokušaj da se skupe jeftini politički bodovi, na što Bauk kaže: “Jeftini politički bodovi su inače najoptimalniji. To je floskula. Što nam je onda dao da skupimo jeftine političke bodove? Sve poskupjelo, samo politički bodovi jeftini. Želimo ih spriječiti da nam ne ukradu plaže.”

Također je premijer rekao da ga jako raduje činjenica da je Grbin rekao da će SDP podržati Milanovića na izborima za predsjednika Republike: “Dijelim radost s premijerom. Po mom mišljenju, predsjednički izbori su nakon parlamentarnih. Rezultat parlamentarnih izbora u mnogočemu će odrediti političku scenu za predsjedničke izbore pa nema potrebe gatati. Ali ako se premijer raduje, meni je drago da je on radostan.”

Sljedeća godina će biti superizborna: “Priča o izborima za predsjednika Republike će biti aktualna nakon parlamentarnih izbora, a ono što možemo gledati kao prolazno vrijeme je što građani, a posebno naši glasači, misle o radu predsjednika Republike.”

Naposljetku, na pitanje o potencijalnim promjenama u izbornim jedinicama, Bauk kaže: “U aspektu ukupnog rezultata izbora, svaki zahvat te vrste je mini-kozmetički, ali imam malo vremena da matematički to elaboriram, morat ćete mi vjerovati na riječ jer sam te struke” Navodi brojna rješenja za pitanje izbornih rješenja, ali naglašava: “Mi smo dali prijedlog da to bude šest izbornih jedinica u koje je uključeno više županija sa različitim brojem zastupnika od 20 do 28”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.