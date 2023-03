Podijeli :

N1

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u N1 Studiju uživo komentirao je slučajeve pedofilije u Crkvi nakon svega što se dogodilo u župi u Sotinu, ali i nakon konferencije đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića koji je, prema pisanju tjednika Novosti, znao za svećenika pedofila iz vukovarskog naselja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa.

Beljak kaže da on i njegova djeca crkvu više neće vidjeti.

Mučan slučaj iz Sotina i Hranićeva konferencija: “Ovo je kriminalna radnja” Svećenik: Prijavljenog župnika trebalo izolirati od doticaja s mogućim žrtvama

“Nije to posebno oštro, mislim da je to reakcija svakog normalnog roditelja nakon što jedna institucija poput Katoličke crkve, koja bi morala biti moralna vertikala, štiti najgori mogući kriminal koji se može dogoditi, a to je zlostavljanje djece. A štiti”, rekao je Beljak.

“Dok neće poštivati hrvatske zakone ma koliko loši oni bili, ali su svjetovni, dok Crkva bude država u državi, ja ne idem u ckrvu, a radi sigurnosti neću pustiti ni svoju djecu”, dodao.

Razlozi za to su, kaže, preventivne prirode. “Imam troje djece, dvoje je malo, ne razumiju neke stvari, ne razumiju seksualnost, podložni su… Neću riskirati da ja dođem u napast fizički se obračunavati s nekime tko bi mi takao dijete.”

“Za razliku od velikih vjernika i demokršćana, ja sam kršten na vrijeme”

Beljak naglašava da je u slučaju Sotin problem relativiziranje: “Pa biskup Košić je usporedio pedofiliju i pornografiju. Molim?! Jesu li to riječi normalnog čovjeka?!”

“Za zlostavljanje djece mora se pobrinuti policija, ne može Crkva biti država u državi. Ne želim da Hrvatska bude Iran, da živimo u Teheranu, Afganistanu, da bude katolička džamahirija, a to, prema ovome sudeći, sve skupa ide prema tome. Bilo kakva relativizacija ne dolazi u obzir. Bojim se da ovo nije izoliran slučaj, da je vrh sante leda i da su stvari puno gore”, rekao je Beljak.

Teologinja Raffai: “Ne prihvaćam tvrdnju da mi u Hrvatskoj nemamo pedofiliju”

Ističe da je on, za razliku od nekih političara koji se time busaju, oduvijek vjernik.

“Za razliku od mnogih današnjih vjernika i demokršćana, ja sam kršten na vrijeme. Prvo sam dijete u Samoboru koje je upisano u katolički vrtić, u osnovnoj školi sam išao na vjeronauk, kad premijer i ostali nisu ni znali što je crkva. Ne prestajem biti vjernik, ali mene organizacija koja si to dopušta više neće vidjeti. A ostali neka rade što hoće, iako mislim da je broj ljudi koji razmišlja kao ja sve veći i veći”, kazao je.

“Ako će likovi kao Hranić i Košić završiti u raju, ako su to božji ljudi koji će u raj, ja dobrovoljno idem u pakao. Ne želim s takvima biti na istom mjestu”, rekao je Beljak.

