Teologinja Raffai: “Ne prihvaćam tvrdnju da mi u Hrvatskoj nemamo pedofiliju”

Teologinja Ana Marija Raffai komentirala je za N1 aferu koja je potresla Katoličku crkvu nakon otkrića svećenika pedofila iz Sotina.

Moralni teolog Tonči Matulić je rekao da se pedofilijom opterećuje sada u vrijeme Velikog tjedna uoči Uskrsa. “Taj sam razgovor tri put preslušala i ima puno stvari s kojima se slažem. Pokazuje iskrenu želju da se on s ovime suoči, ali ima i stvari s kojima se ne slažem, kao što je ova rečenica”, rekla je.

“Pedofilija je naš križni put, da bi došli do uskrsnuća. Nema uskrsnuća ako se mi ne solidariziramo sa žrtvama. Smatram i da je to poruka nade uskrsnuća. Čula sam da je to šteta koja je nepopravljiva i shvatila sam da se ozbiljno uzima ta šteta. S druge strane, kao kršćani vjerujemo u Božje spasenje, a ono je obećano i žrtvama”, dodala je Raffai.

Košić: Mediji propagiraju pornografiju, a mi u Crkvi smo kao neki pedofili

“Ta nada nije privatno vlasništvo samo onih koji nisu doživjeli nasilje. To je u Katoličkoj crkvi stvarnost i odnedavno se u tome govori. Istraživanja na koja se pozivamo su od 1964.-2014. i tu postoje činjenice. Ja ne prihvaćam tvrdnju da mi u Hrvatskoj nemamo pedofiliju, a oni u Njemačkoj imaju. To je jedna Crkva”, napomenula je.

“Ono što meni fali u Crkvi je da se govori o problemima, i da se govori o rješenjima koje neke crkve već nalaze u svojim reformskim koracima i oni idu naprijed. Rješenja nisu kozmetička nego reformska. U njemačkoj Katoličkoj crkvi se bave s četiri stvari, a to su pitanje moći, pitanje mjesta žena u Crkvi, pitanje uloge svećenika i seksualnosti i pitanje LGBT populacije i s tim se treba suočiti”, rekla je.

“Sinodalni put koji traje već dvije godine uopće nije poznat, moje kolegice o tome ništa ne znaju. To su teme suvremene Crkve, nije to nikakva progresivna niti avangardna Crkva”, zaključuje Raffai.

