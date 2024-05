Beljak: “Kad netko iz DP-a kaže da ga ne zanima novac, odmah znate da s njim nešto nije u redu”

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak gostovao je u N1 Studiju s našom Ninom Kljenak gdje je komentirao sastav nove Vlade.

“Ostajem u Saboru do daljnjeg. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ali mislim da ovo nije konačno što se tiče ove Vlade, odnosno većine. Žao mi je što je Hrvatska skrenula toliko u desno i imat ćemo puno goru situaciju nego proteklih osam godina”, rekao je Beljak te dodao da u Domovinskom pokretu ne vidi da postoje dvije struje, nego samo jedna.

Beljak: Nihova jedina ideologija je kako što temeljitije opljačkati Hrvatsku, HDZ se ne može promijeniti

“Jedna od prvih stvari koje sam naučio u politici jest da kad ti netko kaže da ga ne zanima novac i da ga ne zanima ništa, onda postoje samo dvije mogućnosti: ili laže ili je glup. Dakle kad netko iz DP-a kaže da ga ne zanima novac, odmah u startu znate da s tim nešto nije u redu”, naveo je Beljak.

Dodao je i da će Domovinski pokret raditi ono i zbog čega su osnovani, a to je štiti svoje interese, jednako kao i HDZ.

“Bojim se što će biti od Hrvatske”

“Sve je to farsa. Oni su došli na vlast kako bi zaštitili svoja prošla i buduća djela i bojim se što će biti od Hrvatske”, smatra Beljak koji se osvrnuo i na demografsku politiku nove Vlade.

“Ne znam kakve su to demografske politike koje bi mogle uroditi plodom. Riječ je o bajkama, o ideološkoj priči koja služi za one koje su glasali za njih. Eto, strah me kako će Hrvatska izgledati nakon četiri godine ove vladavine, ali nadam se da to neće potrajati četiri godine”, rekao je predsjednik HSS-a.

