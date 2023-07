Benčić za N1: Direktorice u PPD-u i HEP-u u bliskoj su rodbinskoj vezi

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Sandra Benčić otkrila je našem Igoru Bobiću u Dnevniku N1 televizije prilično eksplozivne informacije. Prema njenim riječima, dvije važne osobe u HEP-u i PPD-u povezane su bliskom rodbinskom vezom. Benčić kaže i kako ova informacija baca potpuno novo svjetlo na posljednju aferu u HEP-u. Ova državna kompanija je naime plin kupovala od INA-e po cijeni od 47 eura, a zatim prodavala po višetruko nižim cijenama, čak i za jedan eurocent. Najveći kupac tog plina, koji je bio višak u HEP-u, bio je, kako je N1 i ranije otkrio, PPD.

Benčić je u Dnevniku N1 televizije najprije izjavila kako Plenković i HDZ-ovi zastupnici od jutra opstruiraju raspravu u Saboru, bilo da govore izvan teme ili da pokušavaju zaustaviti raspravu u gubicima u HEP-u koje će u svakom slučaju platiti građani. “HDZ nema nijedan validan razlog zašto Uprava HEP-a još nije smijenjena”, kaže Benčić dodajući da se HDZ boje ove teme jer su svjesni da bi na ovoj temi “moglo doći do ostavki sve do vrha”.

Na pitanje zašto smatra da bi to moglo koštati glave i samog premijera Andreja Plenkovića, Benčić kaže: “On je 29. 6. saznao za ovu aferu i odmah su bile poznate sve okolnosti ove afere. HEP nije tražio izmjenu Uredbe zbog koje je došlo do viškova plina. I kad je došlo do viškova, HEP nije upozorio ni ministra ni premijera da ima viškova koje ne mogu prodati na tržištu nego budzašto. To je potvrđeno i na Odboru za gospodarstvo. HEP nakon toga kreće plin stavljati u transportni sustav da bi ga Plinacro morao stavljati na aukciju. Kad govorimo o skladištu, pun je bio HEP-ov dio, dijelovi drugih zakupnika ne. Zašto HEP nije tražio te dijelove da u njih skladišti plin? To je uobičajeno, potpuno normalno i moglo se bez problema napraviti. Jedan od korisnika je imao samo 14 posto popunjenih kapaciteta, Plinacro. Zašto Plinacro nije uzeo taj plin?”

N1 otkriva: Imamo podatke tko su bili najveći kupci jeftinog plina u lipnju Potvrđeno otkriće N1: Prema svjedočenju na odboru, PPD kupio 63% jeftinog plina

“Da je premijer 29. 6. ili 30. 6. smijenio Upravu HEP-a, tada ne bi bio odgovoran. … Plenković ne smjenjuje Upravu HEP-a kada postoje indicije da se radilo o insajderskom trgovanju. To je njegova odluka, da štiti Upravu HEP-a. U HEP-u se rade izvidi. Mi imamo Upravu zbog koje se izvidi rade. Imaju li pristup dopkumentaciji, svjedocima? Da. A tko je odluičio da imaju taj pristup? Andrej Plenković”, kaže Benčić.

Govoreći o tome zbog čega misli da se radi o insajderskom trgovanju, Benčić kaže: “Mi na ovoj sjednici moramo izglasati da Uprava HEP-a mora otići, zato smo sazvali ovu sjednicu. Što se tiče samog HEP-a i indicija, ne izgleda uvjerljivo da bi PPD imao takvu količinu manjkova u lipnju, četiri puta veću od rekordne ikada, kako bi mogao kupiti točno te količine plina. Direktorica HEP Plin Opskrbe je u bliskoj rodbinskoj vezi s jednom od direktorica PPD-a. … Je li moguće da Uprava HEP-a to ne zna? Imamo indicije već godinama da informacije iz HEP-a cure prema PPD-u? I ključno pitanje: Je li se HEP javio na sve natječaje, ako nije, onda nije li sam odgovoran i da je došlo do tih viškova…”

Benčić kaže kako sumnje u insajdersko trgovanje proizilaze iz činjenice da HEP nije pokušao skladištiti plin kod drugih zakupnika Okolija i da je vrlo neubičajeno da je PPD imao toliko manjkove u ljeto. “Moguće je da već duži niz godina privatne tvrtke pokušavaju imati svoje veze u javnim tvrtkama koje bi im omogućile bogaćenje. Radi se o direktorici HEP Plin Opskrbe, koja se preziva Glavašić i gospođi Glavaš, jednoj od direktorica PPD-a. To je informacija koju imamo iz drugih izvora. Međutim, to je informacija koju je HEP trebao provjeriti i reći, kao što je to trebao i ministar.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.