Beroš zaprijetio onima koji ne koriste digitalne sustave: Počet ćemo kažnjavati

Podijeli :

N1

Ministar zdravstva Vili Beroš u četvrtak je izrazio nezadovoljstvo nedovoljnim korištenjem informatičkih rješenja u zdravstvenom sustavu, posebno sustava eNaručivanja i eKartona, te poručio je da će se početi kažnjavati liječnike i ustanove koji ih ne koriste.

“eKarton se dovoljno ne koristi. Molio sam ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje(HZZO) da nađe način da se ne plate nalazi koji nisu verificirani putem eKartona”, poručio je Beroš u svom izlaganju o reformi zdravstva na Kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske koji se danas i sutra održava u Vodicama.

U sklopu informatizacije zdravstva, elektronički karton (eKarton) uveden je u svim bolnicama, a riječ je o tehnološkom rješenju koje objedinjava podatke za svakog pacijenta – od detalja liječničkih pregleda preko nalaza, uputnica, otpusnih pisama do izdanih recepata.

Klarić: Povijest će loše suditi o tome što su Beroš i njegovi radili u pandemiji Beroš: Većini liječnika plaća povećana za prosječno tri posto

“Pišem dopise ravnateljima kliničkih ustanova s molbom da daju zadatak svojim djelatnicima da ubace karticu u računalo i nalaz pošalju u eKarton, da bude vidljiv svima u sustavu kako pacijenti ne bi morali lutati i tražiti”, rekao je Beroš i poručio da će korištenje eKartona postati obaveza.

Kritizirao je i nedovoljno korištenje sustava elektroničkog naručivanja, koje bi, istaknuo je, moglo funkcionirati puno bolje.

“Dao sam jasnu uputu svim liječnicima da ostave sa strane svoje tekice i narudžbe, no nisu svi to napravili. Počet ću kažnjavati takve ustanove i djelatnike”, upozorio je navodeći to kao jedan od razloga zašto i dalje imamo preduge liste čekanja u bolnicama.

“Sve narudžbe treba upisivati u sustav eNaručivanja kako bi to bilo javno dostupno i vidljivo svakom našem građaninu. Ako to nije tako, onda nije dobro”, naglasio je.

Onkološka uputnica još u izradi

Za dugo najavljivanju onkološku uputnicu rekao je da je još u izradi, a omogućit će svim bolesnicima sa sumnjom u onkološku bolest da u najkraćem roku dobiju dijagnostiku i terapiju.

Govoreći o upravljanju sustavom, podsjetio je da Centralni upravljački sustav u svakom trenutku pokazuje koliko koji zdravstveni djelatnik obavlja svojih usluga, koliko koja ambulanta radi i koliko se obavlja dijagnostičkih pretraga, operacija i svega ostalog.

Prema zadnjem izvješću Državne revizije, ukupni dug u zdravstvu iznosi oko dvije milijarde eura, a ministar poručuje da će se modela financiranja mijenjati nakon izmjene mreže javnozdravstvenih usluga, koja bi trebala biti gotova ove jeseni.

Rekao je i da nema ništa protiv da u ugovaranje cijena usluge, osim nacionalnog osiguravatelja, sudjeluju i pružatelji tih usluga, vodeći računa o količini novca u zdravstvenom proračunu.

Definirat će se i novi model plaćanja zdravstvenim ustanovama na temelju izvršenja i kvalitete posla, a unaprijedit će se i procesi upravljanja na svim razinama, poručio je.

Ponovio je da će baza zdravstvene zaštite biti domovi zdravlja u koje prelazi dio jednostavnije specijalističke obrade iz bolnica, s ciljem rasterećenja bolničkog sustava i smanjivanja listi čekanja.

U tom je kontekstu kao “sjajnu ideju” izdvojio nabavu dva nova CT-a u splitsko-dalmatinski Dom zdravlja, te dodao da će to napraviti i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

“To će rasteretiti bolnički CT, ali se postavlja i pitanje dovoljnog broja liječnika za očitavanje tih nalaza”, rekao je Beroš.

Naveo je i da su se u splitskoj bolnici radiolozi obvezali pomagati, uz dodatnu naknadu, u očitavanju nalaza domu zdravlja ali i da je skupina radiologa, koji su dijelom u mirovini, osnovala zdravstvenu organizaciju koja je spremna online očitavati nalaze.

“To se radi svugdje u svijetu. Konzervativno gledajući, to možda i nije optimalno, ali ako nemate dovoljno radiologa, onda je to koncept koji drži vodu u čitavom svijetu pa ne znam zašto ne bi i u Hrvatskoj”, rekao je ministar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.