“Bio sam u ratu za razliku od Plenkovića. Ovdje se više osjetio nego u Parizu”

Mario Radić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, u N1 Studiju uživo komentirao je aktualne političke teme.

Na početku je komentirao niz nepravilnosti u poslovanju Domovinskog pokreta koje je utvrdila Državna revizija.

“To je revizija za 2021. godinu. Nedostaci koji su navedeni su isključivo bili za vrijeme lokalnih izbora do srpnja 2021. godine. Javnost je pratila što je kod nas bilo tada u stranci. Mi smo znali da se to tada tako radi, poduzeli smo poteze, od Nadzornog odbora i svega, Miroslav Škoro je odstupio, ovo je samo nastavak toga. Izražavam žaljenje zbog toga iako osobno nisam sudjelovao u tome, ali sam bio dio te stranke”, rekao je Radić.

Upitan za komentar reakcije Vesne Vučemilović koja je jučer poručila da je najlakše okriviti drugog te da nije istina da se to događalo u vrijeme Miroslava Škore, Radić je kazao:

“Neću ju spominjati jer to nije primjeren način razgovora. Ona je sveučilišna profesorica i trebala bi imati neki dignitet. Ja samo pričam činjenice, ne može se reći da Miroslav Škoro nije bio predsjednik do 20. srpnja 2021. Ja sam bio u međurazdoblju v.d., a poslije je Ivan Penava bio predsjednik stranke.”

Naglasio je da za ovu godinu stranka radi aspolutno sve kako joj je rečeno te da se slični propusti neće više ponoviti.

“Bankarski lobij je sigurno jedan od najjačih u državi, o tome nema razgovora, ali je li utjecao, to su ipak malo teške riječi. Ali da su se trudili da presuda ide u ovom pravcu, sigurno jesu. U tom trenutku se radilo o nekih 20 milijardi kuna koje su banke trebale vratiti. Ali ruku na srce, u tom trenutku je zakazao cijeli sustav – HNB, država…”, naveo je Radić.

Komentirajući činjenicu da je izostala reakcija koja bi zaštitila potrošače od spornih kredita u francima, Radić je dodao:

“Guverner Boris Vujčić jučer je rekao jednu vrlo značajnu rečenicu da on odsad ništa više ne može napraviti u Hrvatskoj, može samo slušati preporuke centralne banke. Više to nije naša HNB nego ispostava centralne banke. Izgubili smo polugu državnog suvereniteta.”

Misija pomoći Ukrajini

Vezano uz temu obuke ukrajinskih vojnika i sudjelovanju Hrvatske u misiji pomoći Ukrajini EUMAM, Radić je poručio da imaju duboko sažaljenje za Ukrajince.

“Osobno znam što je rat. Bio sam u ratu i bio sam i borac za razliku od Andreja Plenkovića. Vjerujem da se rat puno više osjetio u Vukovaru, Osijeku i u Hrvatskoj nego u Parizu gdje je on bio. To je preporuka Europske komisije, a ne direktiva. To nije misija NATO-a”, rekao je Radić.

Upozorio je da u ovom trenutku na Kosovu zvecka oružjem, kao i na tenzije u Crnoj Gori.

“Mi se ponašamo kao da smo u šarenom balonu i da će se sve riješiti samo od sebe”, rekao je.

