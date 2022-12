Blagdanska košarica: “Možda ću skratiti nešto, a možda neću, jednom se živi”

Podijeli :

Dvije tisuće i šesto kuna potrebno je tročlanoj obitelji u Hrvatskoj kako bi si mogla priušiti pristojan tradicionalni ručak za Badnjak, Božić, blagdan svetog Stjepana te Staru i Novu Godinu. Tako su izračunali sindikati, ali kažu kako je malo onih koji će za tih pet blagdanskih dana moći potrošiti toliko novca. No, unatoč krizi, procjene su da će građani za ove blagdane potrošiti više od prošlogodišnjih 18 milijardi kuna.

Iako hrvatski građani tradicionalno najviše potroše u prosincu, ovih blagdana zbraja se svaka kuna. Ideja je ne oskudjevati, a opet uštedjeti.

Pitali smo građane za njihovo mišljenje. Jedan od kupaca na zagrebačkom Dolcu kaže: “Crnije je nego što se čini. Uvijek je lošije nego što se čini da je, a zbilja je loše. I još bude gore.” Na pitanje štedi li na nečemu, gospodin odgovara: “Na svemu. Doslovce na svemu, od energije pa nadalje.”

Gospođa u božićnoj nabavci na Dolcu komentira: “Kad vidim koliko sve košta – strašno.” Na pitanje hoće li biti nešto skromniji blagdanski ručak, zaključuje da hoće. “Neću baš imati više vrsta mesa, malo ću smanjiti kolače i slatkiše i ove ukrase što od ranije imam, to je to.”

Još jedan kupac dodaje: “Sad gledam, i to sam prvi put doživio, da je grincajg 20 kuna, to sam prvi put doživio. Ali ima i za 12 i za 15 kuna, ali da je 20 kuna to nisam mogao vjerovati.”

A sindikati su izračunali koliko će novca trebati tročlanoj obitelji za blagdansku košaricu u duhu tradicije.

Krešimir Sever iz Nezavisnih sindikata Hrvatsle kaže: “Košarica za ovu godinu iznosi 2.602,47 kn i ona u sebi sadrži nešto što se može krenuti od Badnjaka i reći da je tu bakalar ili neka druga skuplja riba, za Božić hoćemo li uzeti purana ili janjetinu.”

Tu su još i kolači od kvalitetnijih sastojaka, a budući da si ovakvu košaricu može priuštiti tek uski krug ljudi, tu je i prijedlog nešto skromnije.

Sever opisuje i srednju košaricu: “Ona srednja košarica iznosi oko 1153,07 kune. Ona je već ustupak, ona se spušta prema jeftinijim vrstama ribe ako ćemo od Badnjaka, jednako tako i prema nekoj drugoj jeftinijoj hrani, još uvijek ne jeftinoj. I tu smo išli na smanjenje normativa. I na kraju krajeva dolazimo do najskromije košarice koja iznosi 680,17 lipa.”

To je svega 45 kuna po osobi za blagdanski ručak. Kako si i to priušititi kad je sve poskupjelo – najviše meso i riba.

Prodavačica na Dolcu govori nam: “Ovaj suhi ragno bakalar je 420 kuna kila. Poskupio je 30 posto.”

Drugi prodavač pokazuje:”Šaran je 55 kuna, orada je 90 kuna kila. Hobotnica je 140 kuna.”

Kažu nam prodavači da se više kupuje jeftinija, sitna riba. “Sitne ribe već od danas neće biti, sutra je neće biti jer je lovostaj”, upozorava prodavač.

Zato su se neki opskrbili na vrijeme. “Ja sam srdele nakupovala, osliće prije 3 tjedna, očistila, smrzla i čekaju”.

“Male divlje orade i malo bakalara na bjanko. File, upravo sam ga kupila, zaleđeni.” Pitali smo gospođu je li joj suhi bakalar ipak preskup? – “I preskup i previše posla”, spremno odgovara.

A neki će štedjeti i na darovima.

Prolaznica nam govori: “To smo isto malo smanjili, ali ćemo se zato više obiteljski družiti.”

“Možda ću skratiti nešto, a možda neću, jednom se živi”, zaključuje simpatična prodavačica.

A unatoč krizi, procjene sindikata, ali i porezne uprave su da će potrošnja premašiti prošlogodišnju koja je iznosila gotovo 18 milijardi kuna. Građani se, čini se, i u teškim vremenima, nerado odriču tradicije.

