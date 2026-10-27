Bolnički hitni prijemi pucaju po šavovima, interes za specijalizacije gotovo nestao: "Moramo nešto poduzeti"

Sjednica na temu "Organizacija i reforma sustava hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj" sazvana je na inicijativu Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), a na njoj su predstavljeni i prijedlozi koje su izradili Ministarstvo zdravstva te HUBOL i partnerske organizacije, radi definiranja konkretnih i provedivih rješenja.