Bressan: Pred slomom smo. Imamo tri puta više kirurga nego obiteljskih liječnika. U pet županija situacija je kritična

"Specijalizacije bi trebale biti financirane centralno jer bi to iskazalo zanimanje države za potrebe svojih građana. Ne može se to prepustiti slučajnom financijskom stanju pojedine zdravstvene ustanove. Nije mi jasno zašto se to ne učini. Nemam pridjeva kako opisati program za mlade specijalizante, to može napisati bilo koji gimnazijalac u jedno popodne, odnosno uz pomoć umjetne inteligencije, u pet minuta. U tom programu nema ničega, nema mjere, piše samo što bi trebalo učiniti, ali ne tko će to učiniti i kako, a nema ni rokova", naglasio je Bressan.