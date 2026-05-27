uloga turističkih ambulanti
Hitnjaci pod pritiskom turizma: "Potreban je timski rad, da svaki član tima zna koji je njihov zadatak"
U programu N1 televizije gostovala je Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a. Ona je s našim Bornom Šmerom razgovarala o tome kakva je situacija na Kvarneru s hitnjacima.
Kazala je da se susreću sa sličnim problemima kao hitnjaci Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji i Zadarskoj. "S obzirom da imamo naše otoke Cres, Šinj, Rab koji su vrlo privlačni turistima, kao i Krk i Crikvenica, gdje praktički, poučeni iskustvom od ranijih godina, polovicu godišnjih intervencija timovi izvan bolničke hitne medicinske službe obave od lipnja do rujna", rekla je.
Postavlja se pitanje onda koja je uloga turističkih ambulanti, ako tako puno posla dolazi u njihove ruke. Kajčić je naglasila da turistima ponekad nije jasna cijela ta slika.
"Ono što su izvanbolnički timovi hitne medicinske službe, što je njihova zadaća, a to je zbrinjavanje onih životno ugroženih pacijenata koji ne mogu doći do bolnice, do ambulante, do nekakvog liječnika. Kad se radi o srčanim udarima, moždanim udarima, teškim prometnim nesrećama, nesrećama koje se događaju za vrijeme ljetnih aktivnosti, bilo da su one na moru, na kopnu, u planinama, gdje god. Ali to su sve one situacije kad pacijent ne može doći do samog liječnika", rekla je.
Smatra da bi turističke ambulante mogle značajno pomoći u zbrinjavanju akutnih stanja. "Svaki pacijent kad ima nekakav problem, njemu je taj problem najveći. Međutim, sve ono što nije izravno životno ugrožavajuće, apsolutno se može zbrinjavati u ambulantama obiteljske medicine, ali isto tako i mogu se javiti svi pacijenti i u bilo koju ambulantu obiteljskog liječnika", poručila je.
Naglasila je da je potrebno dati informaciju svim turistima gdje se nalaze turističke ambulante, od kada su otvorene, koje je njihovo radno vrijeme, da se napravi timski rad, timski sustav gdje će svaki član tima znati koji je njihov zadatak.
U ovom trenutku u Primorsko-goranskoj županiji, kaže, imaju liječnika. No, s obzirom na povećani opseg posla i na neka sredstva koja su dobili, imaju mogućnost dodatnog zapošljavanja.
"Trenutno su nam u tijeku natječaji za tu turističku sezonu. Međutim, ono što tijekom cijele godine imamo problem, a to je problem s medicinskim sestrama i tehničarima kojih ipak ima u ovom trenutku, u manjoj mjeri", rekla je.
Na kraju je komentirala i Hitnu helikoptersku medicinsku službu.
"Od početka 2023. brojimo gotovo 200 intervencija na području Helikopterske baze Rijeka. Ona pokriva područje Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i sjevernog dijela Zadarske županije, što je izuzetno veliko područje, a veliki je njen značaj s obzirom na to da je povećana dostupnost timova hitne medicinske službe u onim krajevima koji su značajno udaljeni, koji su ruralni i gdje nema tako lako i jednostavno dostupne medicinske skrbi", zaključila je.
