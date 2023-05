Podijeli :

Poznati hrvatski alpinist i pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Stipe Božić gostovao je u Novom danu i komentirao iznimno neugodnu situaciju sa sretnim epilogom.

Hrvatska državljanka spašena je te prebačena u bolnicu nakon nezgode u kojoj je ostala izolirana na iznimno opasnoj, 400 metara visokoj, litici planine Velež nedaleko Mostara.

Ozlijeđenu ženu helikopter Europskih mirovnih snaga (EUFOR) transportirao je u bolnicu dr. Safet Mujić u Mostaru, gdje je hospitalizirana.

“Riječ je o opasnoj planini, koju jako dobro poznajem jer sam se nekoliko puta penjao tamo, pogotovo u himalajskim pripremama. Imao sam četiri prvenstvena uspona, što znači da se njima nikad prije nitko nije popeo”, započeo je Božić pa nastavio:

“U današnje vrijeme imamo čelične sajle, nogostupe, hvatišta… kao zaštitu na osiguranom smjeru. Velež je jedan od najstrmijih uspona, ali je i jako posjećen pa mi je čudno da se prije nije dogodilo ovako nešto. Prvenstveno jer tamo dolaze napredniji planinari, a ne profesionalni alpinisti. Doduše, s pravom opremom, no nesreća se uvijek može dogoditi jer se na jednom dijelu treba potegnuti kako bi se savladala strma okomica. U toj je strmini planinarka pala i ozlijedila se.”

Srećom, spašavanje je bilo brzo i učinkovito pa se izbjegla neka veća tragedija.

“Jako su dobro reagirali naši prijatelji iz BiH jer bez toga helikopteri ne bi mogli pristupiti planinarki. Svaka im čast”, kazao je poznati hrvatski alpinist.

S obzirom na opasnosti koje Velež skriva u svojim strminama, postavlja se pitanje jesu li potrebne dozvole entuzijastima koji ih žele osvajati.

“Ne, alpinizam je slobodan sport, ne traže se nikakve dozvole. Nigdje to nije slučaj u Europi. Ipak, postoje preporuke jer je toliko ljudi u stijeni neprirodna pojava. Na kraju krajeva, netko nekome može baciti kamen na glavu pa je bolje da idu skupine od do troje ljudi”, rekao je Božić pa objasnio što je potrebno za penjanje i koliko traje uspon na Velež:

“Tko se uputi u to mora znati kako se upotrebljava oprema, koja je standardizirana. To se uči u svim planinarskim školama pa bi oni koji se upuste u to već trebali biti dobro upoznati sa svime. Što se uspona tiče, traje ovisno o sposobnosti planinara. Neki će trebati sat vremena, nekima pola dana. Kad su veće grupe, onda je potrebno četiri do pet sati jer se od zadnje ceste do podnožja hoda oko dva sata. Što je najvažnije, spust je kompliciran jer je dug i zaobilazi stijene pa traje oko četiri sata te je jako zahtjevan”, istaknuo je Božić.

