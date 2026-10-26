SLUČAJ TORCIDAŠA
Božinović ne odstupa zbog Penave: "Čuli ste moje mišljenje o tome i kod toga ostajem"
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da je državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić u jednoj izjavi podržao zakonit rad policije te da ostaje kod svog ranijeg stava kako u toj izjavi ništa nije sporno.
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"Čuli ste moje mišljenje o tome i kod toga ostajem", rekao je novinarima dolazeći na sjednicu Predsjedništva HDZ-a upitan ostaje li Bilandžić u MUP-u. Dodao je da odluka ostaje li ili ne nije njegova odluka, ali je činjenica da je Bilandžić podržao zakonit rad policije.
Božinović je u petak nakon obilježavanja 35. godišnjice osnutka Specijalne jedinice policije "Šimini anđeli" Policijske uprave brodsko-posavske novinarima kazao da je Bilandžić kao državni tajnik MUP-a podržao u jednoj izjavi zakoniti rad policije te ne zna što tu može biti sporno. "To se u najmanju ruku od dužnosnika očekuje kada policija radi svoj posao zakonito i profesionalno", kazao je.
DP je zatražio Bilandžićevu smjenu jer je dao javnu potporu policiji nakon što je čelnik stranke Ivan Penava prozvao MUP zbog postupanja prema pripadnicima Torcide osumnjičenima za nacističke i antisemitske ispade u Splitu.
Upitan uoči sjednice HDZ-ova Predsjedništva u kojoj je fazi kriminalističko istraživanje u Splitu oko procesuiranja odgovornih za incidente, Božinović je odgovorio da je policija svoj dio odradila. Dodao je i da je u bijegu još nekoliko osumnjičenih navijača.
Na pitanje vezano uz izbore u Srbiji rekao je kako Hrvatska poštuje odluku građana Srbije poručivši kako im želi da uspiju u izgradnji demokratskih institucija.
Studentska lista-Studenti pobjeđuju osvojila je na nedjeljnim prijevremenim parlamentarnim izborima 52,54 posto glasova, a lista vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija 39,29 posto, objavilo je u ponedjeljak državno izborno povjerenstvo na temelju 96,25 posto obrađenih biračkih mjesta.
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