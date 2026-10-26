Božinović ne odstupa zbog Penave: "Čuli ste moje mišljenje o tome i kod toga ostajem"

"Čuli ste moje mišljenje o tome i kod toga ostajem", rekao je novinarima dolazeći na sjednicu Predsjedništva HDZ-a upitan ostaje li Bilandžić u MUP-u. Dodao je da odluka ostaje li ili ne nije njegova odluka, ali je činjenica da je Bilandžić podržao zakonit rad policije.