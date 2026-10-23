"RAZGOVARAT ĆEMO"
Božinović: Nitko mi se nije obratio za smjenu državnog tajnika
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući najavu saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stipa Mlinarića Ćipe o smjeni državnog tajnika u MUP-u Tomislava Bilandžića, kako mu se nitko nije obratio sa zahtjevom za tu smjenu te da će se o tome ozbiljno razgovarati.
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"Bilandžić je kao državni tajnik MUP-a podržao u jednoj izjavi zakoniti rad policije, ne znam što tu može biti sporno. To se u najmanju ruku od dužnosnika očekuje kada policija radi svoj posao zakonito i profesionalno", rekao je Božinović.
Ministar je pritom naglasio kako mu se nitko nije obratio sa zahtjevom za tu smjenu te da će se o tome ozbiljno razgovarati, kao što je to u četvrtak najavio premijer Andrej Plenković.
"U našem demokratskom sustavu stranke koje dođu u poziciju da to čine mogu predlagati svoje kandidate za različite državne pozicije. U onome trenutku kada državni tajnik postane državni tajnik, po zakonu i svim uzusima demokratskog funkcioniranja institucija, on je odgovoran ministru i Vladi", dodao je.
Čelnik DP-a Ivan Penava prethodno je napao MUP zbog objavljivanja fotografija pripadnika Torcide koji su u bijegu nakon nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu. Državni tajnik Tomislav Bilandžić, koji je u MUP ušao iz kvote DP-a, javno je pružio podršku hrvatskoj policiji.
Ministar je komentirao i konačni prijedlog izmjena Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kojim se namjerava omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se nestalu osobu proglasi umrlom, što će moći učiniti svi zakonski nasljednici, a ne samo članovi obitelji.
"To je rješenje koje je humano i racionalno i koje čuva dignitet nestalnih osoba, ali i članova njihovih obitelji te zakonskih nasljednika", ocijenio je.
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