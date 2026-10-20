"KOALICIJA FUNKCIONIRA"
Božinović: "Prestanimo s licemjerstvom i političkim parazitiranjem na radu hrvatske policije"
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je danas državnu granicu Republike Hrvatske na području Policijske uprave sisačko-moslavačke, a reagirao je i na napad koalicijskog partnera Ivana Penave na MUP
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"Srećom da danas policija ne postupa i ne radi prema političkim očekivanjima, već profesionalno i u skladu sa zakonom. Primijetio sam problematiziranje objave fotografija. Kad za nekim traga, a ima fotografiju, policija objavi fotografiju, nekad objavi foto-robot kad nema fotografiju. To su postupci deftinirani zakonima i u ovom slučaju kao i u drugima, policija to koordinira s DORH-om. Nije se netko u policiji sam toga sjetio, nego je proveo zakonitu proceduru", naglasio je Božinović.
Dodao je kako nisu objavljenje fotografije svih osumnjičenika nego samo onih za kojima se traga i koji bježe već pet dana.
"Nakon pet dana bijega odjednom netko problematizira rad policije koja ih želi pronaći i privesti gdje ih treba privesti. Ti ljudi nisu samo u prodceduri policije nego im je određen i istražni zatvor, a to se zaboravlja", upozorio je.
"Pustimo policiju da radi svoj posao, prestanimo s političkim parazitiranjem"
Napomenuo je da je većina tih ljudi je bila i na fotografijama u prvom redu kortea koje su prenijeli svi mediji.
"Ne znam da se netko na to tada bunio. Kao da su bili ponosni i na te objave i fotografije", rekao je.
"Moja poruka je da policija radi profesionalno, u skladu sa zakonom, pustimo je da radi svoj posao i prestanimo s licemjerstvom i političkim parazitiranjem na radu hrvatske policije", poručio je.
Ustvrdio je i da je vladajuća koalicija stabilna.
"Koalicija funkcionira, što je Ivana Penavu ponukalo na ovo pitajte njega. Redovito se susrećemo, raspravljamo sva pitanja, Penava je nekad na tim sastancima, nekad nije, a da je ovo pitanje postavio na koalicijskom sastanku, dobio bi odgovor. Ovo su stvari koje se mogu iskomunicirati tako da svi razumiju što se i zašto radi", zaključio je Božinović, koji očekuje sastanak vladajućih danas ili sutra.
O migranitima
"Imamo manje 40 posto migranata, a spriječili smo 25 tisuća pojedinačnih ulazaka u RH i pritom uhitili 950 krijumčara ljudima", kazao je Božinović tijekom obliaska granice i dodao kako je policija svuda "gdje treba stići na ulicama Hrvatske i na cestama, i svugdje gdje treba biti".
"Ove godine smo vratili skoro 7000 ljudi u druge zemlje, veći dio u BiH. U pripremi je odlazak 50 ljudi u organizaciji Frontexa. Nismo se u potpunosti ograničili na graničnu crtu, radimo po dubini i u interesu nam je što veći broj tih ljudi procesuirati", dodao je Božinović.
"Nama je iz drugih zemalja vraćeno malo manje od 1000, ali oni isto ulaze u programa odlaska iz Hrvatske", dodao je.
Napomenuo je kako imigranti risikiraju živote, upuštaju se u avanturu te da razumije da žele bolji život, ali je naglasio kako "ovo nije put za njih i u Europi raste konsenzus da poruke iz 2015. i 2016. danas više ne vrijede".
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