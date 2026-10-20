Božinović: "Prestanimo s licemjerstvom i političkim parazitiranjem na radu hrvatske policije"

"Srećom da danas policija ne postupa i ne radi prema političkim očekivanjima, već profesionalno i u skladu sa zakonom. Primijetio sam problematiziranje objave fotografija. Kad za nekim traga, a ima fotografiju, policija objavi fotografiju, nekad objavi foto-robot kad nema fotografiju. To su postupci deftinirani zakonima i u ovom slučaju kao i u drugima, policija to koordinira s DORH-om. Nije se netko u policiji sam toga sjetio, nego je proveo zakonitu proceduru", naglasio je Božinović.