Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je saznanja da su policijski službenici razmjenjivali poruke i fotografije migranata u WhatsApp grupi, o čemu je izvijesio Lighthouse Reports.

“Operativna akcija ‘Koridor’ nije nikakva tajna operacija i intenzivno se provodi zadnjih pet godina. To je akcija koju hrvatska policija provodi protiv krijumčara migranata. Zbog čega? Jer u realnom životu nitko s Bliskog istoka i sjevera Afrike ne može znati kojim se to puteljcima može ući ilegalno u RH ili skrivenim putevima kretati kroz Gorski kotar. Oni koji im pomažu su organizirani krijumčari, svake godine ih se uhiti oko tisuću i svako od njih vodi desetak tih ilegalnih migranata kako bi došli do zemalja koje su im krajnje destinacije. To je vrlo ozbiljo pitanje kojim se sve ozbiljnije bavi EK i zbog podataka koje je s njima podijelila hrvatska policija. Hrvatska policija 24 sata dnevno radi svoj posao zaštite granica, uglavnom noću jer se te skupine kreću uglavnom noću. Policija nastoji i vrlo je uspješna, u zadnjih 24 sata je uhićeno 10 krijumčara, na granicama, a i po dubini teritorija. Govorimo o potpuno ilegalnim aktivnostima, a policiji je zadaća da štiti zakon”, kaže ministar.

Dodaje da je ove godine već uhićeno 250 krijumčara iz različitih država, a ponavlja i da su im centrale izvan RH.

Ministar kaže da bez takvih aktivnost Hrvatska nikad ne bi ušla u Schengen.

Na pitanja naše Mile Moralić Božinović kaže kako razmjena poruka u WhatsApp grupama nije zabranjena. “Ljudi rade dan i noć”, kaže. Hrvatska je, kaže ministar, među najsigurnijim zemljama u Europi. “Ima li grešaka? Ne govorim sad o ovome. Ima”, kaže podsjećajući na slučaj kad su objavljene fotografije migranata s ožiljcima na leđima, a za koje su liječnici utvrdili da se ne mogu dovesti u vezu s prikazanim u prilogu koji je objavljen na televizijama.

Ministar kaže kako je odvraćanje – odvraćanje pojedinca od činjenja kaznenog djela. “Svi ljudi, migranti, koji se zateknu u Hrvatskoj su registrirani”, kaže dodajući da Bugarska i Rumunjska nisu uspjele ući u Schengen zbog prigovora Austrije o tisućama neregistriranih migranata koji nisu nigdje registrirani.

Jedino rješenje je da se članice EU-a precizno dogovore kako će regulirati proces ulaska migranata, ministar kaže kako je Hrvatska zemlja kojoj je u najvećem interesu da se to regulira. “Svatko tko kao krijumčar pomaže migrantima da ilegalno uđu i nastavi kroz teritorij članica, čini djelo protivno zakonu. Po zakonu su svi migranti žrtve, i oni jesu žrtve. Oko 90 posto migranata su, prema podacima Europola, u kontaktu s krijumčarskim mrežama. Sad vi meni recite što je tu posao policije”, kaže.

Grupa o kojoj se trenutno piše ugašena je, kaže ministar, prema njegovim saznanjima prije četiri godine. “Ljudi razmjenjuju informacije. Sve što policija radi je uvedeno u sustav. Ovo je razmjena operativnih informacija. To su zatvorene grupe, WhatsApp je zaštićen enkripcijom, to su zatvorene grupe unutar osoba koje su ovlaštene. Nema unutar mene, državnih tajnika ni osoba koje isu policijski službenici”, navodi ministar pitajući se zašto da sami sebe lišite nečega što može pomoći u brzoj komunikaciji, posebno ako se pokazalo da neke druge veze nemaju dovoljno baznih stanica ili mogućnosti. “Ovo je operativna komunikacija”, kaže ministar.

“Sigurnosni problem policije je da netko takav napravi neko kazneno djelo s težim posljedicama. Onda bi mi bilo mnogo teže odgovarati na vaša pitanja. Pet godina, 24 sata, policijski službenici su na granici. Znate i sami, bili ste ne jednom zajedno s policijom, mi smo vas i pozivali i vodili da vidite kakav je to posao. Siguran sam, po svemu onome što znam, vidjeli ste da smo ispunili sve najstrože kriterije za ulazak u Schengen, da je Hrvatska sigurna i da se građani osjećaju sigurni i imaju povjerenja u rad policije”, kaže. Dodaje da je grupa uspostavljena da bi se policija borila protiv kriminalaca.

Ministar uspoređuje komunikaciju policajaca u spornoj grupi s onom koju novinari imaju s glasnogovornikom Vlade kad dogovaraju izjave ministara.

Božinović kaže da su krijumčari ljudi koji nemaju dobre namjere te da se u tom poslu vrti velik novac, usporediv s onim koji se okreće u prodaji droge.

Na pitanje o tome je li bilo slučajeva da su migranti uhvaćeni i vraćeni na granicu bez da im je ponuđen azil, ministar rezolutno kaže: “Ne.” Svima im se, kaže, nudi azil, a oni ga odbijaju i kreću dalje, što je, kaže ministar, zlouporaba schengenskog prostora. Kad ih se zatekne u Austriji ili Njemačkoj, vrati ih se u Hrvatsku jer su tamo registrirani. Prije ih se vraćalo u Hrvatsku koja nije bila članica Schengena pa su imali problem kako ponovno ući u područje Schengena, a sad se samo “vrte u njemu”.

Slučaj Zambija

Božinović na pitanja o slučaju Hrvata uhićenih u Zambiji kaže da nema podataka koje može podijeliti s javnošću, a i kad bi ih imao ne bi mogao jer su izvidi tajni.

