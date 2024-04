Vučemilović: Nama i SDP-u je došao Penava, a HDZ-u ide Radić. To je jasna poruka

Podijeli :

HDZ-OV Damir Habijan je u HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog govorio o pregovorima za sastavljanje vlade. Istaknuo je da je važno formirati vladu u što kraćem roku, kao i da će se nastaviti suradnja s manjinama.

“Preliminarni razgovori s Domovinskim pokretom su već obavljeni, kao i s predstavnicima nacionalnih manjina, a službeni pregovori će početi danas”, rekao je Habijan i dodao kako će Domovinski pokret danas službeno početi razgovore s HDZ-om.

SDP-ov Mišel Jakšić je rekao da su njihovi pregovori pokrenuti na temelju odluke Predsjedništva SDP-a.

“Na temelju te odluke jednoglasno je i konstituiran tim za pregovore. Nisam član Predsjedništva pa ne mogu licitirati tko ide na koje pregovore, ali ono što mogu reći je da su, prema mojim saznanjima, prvi razgovori ostavili otvorena vrata i ono što je cilj SDP-a je da se pokuša formirati antikorupcijska većina u saboru”, rekao je Jakšić i dodao da je ovo prilika da se zajedno donesu odluke koje se tiču obračuna s korupcijom, piše HRT.

Vučemilović: Ljevica treba kriviti Možemo za izborni poraz

“Na sastanak s nama i SDP-om došao je Penava, a HDZ-u ide Radić. To je jasna poruka”

Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista kaže da su i oni jučer bili na pregovorima koji su prošli u konstruktivnom tonu.

“Kada govorimo o Domovinskom pokretu, Mostu, Hrvatskim suverenistima, nema tu previše razmimoilaženja po pitanju brojnih svjetonazorskih pitanja. Mi smo svjetonazorski vrlo bliske tri stranke. Tako da je takav razvoj događaja bio nekako i očekivan”, rekla je Vučemilović.

Osvrnula se na pregovore Domovinskog pokreta s SDP-om i HDZ-om.

“Ono što je meni osobno privuklo pozornost je činjenica da je jučer na sastanku s SDP-om i na sastanku s nama bio gospodin Penava, a danas će na sastanku s HDZ-om biti Mario Radić. To je vrlo jasna poruka – koje razgovore su shvatili ozbiljno i kojima su pristupili ozbiljno, a koje rade tek toliko “pro forma”, dodaje Vučemilović i ističe da je najizglednije da novu vladu čine HDZ i DP.

“Kampanja je specifična”: Dok traju sukobi na društvenim mrežama, ispod radara prolaze važne teme

“Na koji način će se to složiti, to ćemo vidjeti u narednim danima, što će iznjedriti njihovi pregovori, ali po meni je to najizgledniji scenarij i priznajem da mi nismo baš u situaciji kada bi trebali previše odugovlačiti i voditi se svojim partikularnim interesima, rekla je Vučemilović.

Habijan: Ne mogu se načuditi da nam ne čestitaju

Habijan je rekao da se oporba prepucava o tome tko je dobio bolji rezultat te da izbjegavaju reći da su HDZ i partneri pobjednik izbora.

“Ja se ne mogu načuditi da je to u jednoj uređenoj demokratskoj državi to tako teško priznati, i priznati da su izgubili. Ako je uspjeh SDP-a to što je s 41 mandata došao na 42, ja im na tome čestitam, ako oni to smatraju uspjehom. Ako je situacija toliko loša, jer slušali smo četiri godine koliko je sve u Hrvatskoj loše, koliko je korupcija proširena, vi uspijete ostvariti jedan mandat više, onda im također na tome, ‘čestitam'”, rekao je Habijan i dodao da svatko treba pogledati u svoje dvorište kada je riječ o korupciji.

Jakšić: Odluka Ustavnog suda o Milanoviću me frapirala

Jakšić se osvrnuo i na odluku Ustavnog suda o predsjedniku Milanoviću, koja ga je, kaže, frapirala.

“Mislim da je opasan presedan i samo, nažalost, do kraja pokazuje da se Ustavni sud poprilično ispolitizirao u svom odlučivanju. Jer pričati jedno prije mjesec dana, a sad reći nešto apsolutno drugo, i to baš u trenutku kad postoje problemi u formiranju koalicijske većine, kako si ju je zamislio Andrej Plenković, je dosta zanimljivo”, kazao je Jakšić.

Zaključio je da na ovim izborima nema jasnog pobjednika.

“E sad, hoćemo li se svi proglasiti pobjednicima ili gubitnicima, to je nešto što će se rješavati unutar stranaka”, rekao je Jakšić.

