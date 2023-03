Bressan: “Od mene HZZO naplaćuje preko 2000 kn mjesečno – to je ravno ludilu!”

Podijeli :

Na Markovom trgu 18. ožujka prosvjedovat će liječnici jer im je "prekipjelo". Bore se zbog sebe, ali i i zbog pacijenata. Liječnik obiteljske medicine Leonardo Bressan iz Koordinacije obiteljske medicine danas je na svom Facebook profilu napisao objavu iz koje se da iščitati da je umoran od rada u zdravstvenom sustavu. Tim je povodom gostovao u N1 Newsnightu.

“Nisam umoran od pružanja zdravstvene zaštite svojim pacijentima jer me medicina još uvijek veseli nakon toliko godina. Ja sam jednostavno umoran od stalnog podmetanja i omalovažavanja zdravstvene administracije, pogotovo zadnjih 15 godina. To je bio razlog da se liječnici obiteljske medicine okupe i osnuju prije 14 godina Koordinaciju hrvatske obiteljske medicine s ciljem spašavanja primarne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine, a time i spašavanja pružanja zdravstvene zaštite stanovništa RH”.

Liječnik pokazao dokument HZZO-a pa pozvao na prosvjed: Kako se osjećati…

Spominje i dopis koji je dobio od HZZO-a: “To je način na koji inače HZZO postupa sa tzv. ugovornim partnerima već cijeli niz godina, a to je da jednim potezom pera vas obavijesti da ste previše radili i da vam to neće platiti. Kad vidite koji je iznos u igri, onda vidite da je moj dohodak cijelu prošlu godinu svaki mjesec bio nešto malo više od 2.000 kn manji nego što bi trebao biti u odnosu na količinu posla koju sam obavio. Puno se govori o tome da bi bolnički sustav kolabirao da nema ogromnog prekovremenog rada mojih bolničkih kolega. Ali nigdje se ne spominje ogromna količina prekovremenog rada izabranih liječnika obiteljske medicine. Mi od državnog proračuna trošimo nešto malo više od 4%, a od nas se očekuje da osiguramo 80% potreba za zdravstvenom skrbi stanovništva – sa 4% kolača”.

Dodaje: “Kad se vi potrudite maksimalno i s ogromnim brojem naših sati, pogotovo u dvije pandemijske godine, kad se potrudite da se ne uvedu ogromne liste čekanja za dolazak samom izabranom liječniku – onda vas HZZO nagradi jednom dobrom šamarčinom“.

Bressan: HZZO mi neće isplatiti jedan dio novca jer sam radio previše

Bressan kažu da mu HZZO neće isplatiti jedan dio novca jer je radio previše. Na pitanje je li trebao reći svoim pacijentima da ih više ne može primati nakon što je dosegao kvotu, odgovara: “To bi bilo u skladu s odredbama zakona o fiskalnoj odgovornosti pri čemu ja svojim aktivnostima ne smijem nanijeti poslovnu štetu svojoj ordinaciji – između dvije vatre mi uvijek biramo pacijenta – na vlastiti trošak i štetu nas i naših obitelji”.

Bressan: Nema veće opasnosti za pacijenta od umornog i frustriranog liječnika

“U prosincu sam pregledao oko 1200 pacijenata, a trebao sam pregledati 400” (prema HZZO-ovim kvotama) objašnjava Bressan.

Kad je riječ o komunikaicji s HZZO-om, Bressan kaže: “Mi već godinama imamo intenzivnu, ali jednosmjernu komunikaciju jer tražimo da se neke stvari dovedu u red. Imamo lihvarske ugovore koje HZZO na početku svake ugovorne godine dostavi po sistemu uzmi ili ostavi. Oni su odredili određenu cifru koju su vam spremni isplatiti. Odredili su broj usluga koje smijete faktorirati HZZO-u i to vam je uzmi ili ostavi. Kad ih zapitate što to oni refundiraju, onda dobijete odgovore ravnatelja Luciana Vukelića koji vas podsjeća da, citiram – vaše sudjelovanje u sustavu javnog zdravstva je vaš slobodan izbor te ste ugovorni odnos sa Zavodom ostvarili osnovnom svog osobnog opredjeljenja svjesni sigurnosti koju vam isti pruža – to vam je kad vam netko vrti prst u ranu i još se pritom smije”.

“Od mene HZZO naplaćuje preko 2000 kn mjesečno – to je ravno ludilu!”

“Za prošlu poslovnu godinu moj iskazani gubitak je negdje oko 31 tisuću kuna. Taj novac HZZO neće isplatiti. To su sve postupci koje smo moja medicinska sestra i ja pružali našim pacijentima, postupci koji pretpostavljaju potrošnju sanitetskog materijala, lijekova, šprica, igala, vate, tonera, papira, struje, vode, telefona itd. koje sam ja kao voditelj ordinacije platio, a koje HZZO neće refundirati. Ja dolazim do zaključka da je moja uloga ovdje da, pored one cifre koju pacijenti uplaćuju na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje, od mene HZZO naplaćuje preko 2000 kn mejsečno. Mislim da je to ravno ludilu”.

Preglede bi u bolnici umjesto liječnika uskoro mogle obavljati medicinske sestre

“Moram napomenuti da ne postoji mogućnost da ugovorni partneri ispregovaraju sa HZZO-om pošteniju cijenu usluga koje pružaju. Tu ulogu nema niti Hrvatska liječnička komora”.

Napisao je u svoju Facebook objavu da ispada kako njegova obitelj i on financiraju liječenje njegovih pacijenata. Na pitanje koje je rješenje za ovo, odgovara: “Ne znam. Neki kažu ulica – ja ne volim ulicu. Mi godinama daleko od svjetala pozornice pokušavamo u direktnom kontaktu, kako s ministarstvom tako i HZZO-om, nuditi rješenja. Javnim prosvjedom želimo ukazati da to tako ne ide i da smo u ovim trenutcima prešli točku bez povratka. Mladi se neće više odlučivati na upis fakulteta i za rad u primarnoj zaštiti: Moje kolege koji drže sustav iz mirovine na leđima, stariji su od 65 godina, će dići ruke i napustiti ordinaciju i prepustiti 30% stanovništva bez zdravstvene skrbi”.

“Znam da zadnjih par godina HZZO završava poslovne godine s ogromnim viškom prihoda nad rashodima. Tu se radi o 3 i pol milijarde kuna 2021., također pandemijska 2020. sa 2 i pol milijarde viška prihoda. Ja ne smijem raditi sa dobiti, a vidim da HZZO radi sa dobiti. Te ogromne svote ne vraća u sustav da bi nama olakšao nošenje tog tereta i zato ja i svojim pacijentima kažem neka dođe tko god može i neka nam pruži podršku na prosvjedu 18. ožujka na Markovom trgu”.

Na pitanje trebaju li se pacijenti bojati da neće dobiti skrb kada im bude potreba, kaže: “Mislim da se naši pacijenti moraju početi bojati toga jer problem pokušavamo prema HZZO-u i Ministarstvu riješiti već zadnjih 14 godina”.

“Ni ja ni moji kolege koje su preko 65. godine iz mirovine prisiljeni držati sustav na leđima više zaista nemamo snage za izdržati tolike pritiske”, zaključuje Bressan.