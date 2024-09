Burne reakcije na poreznu reformu: “Ljudi zovu, ne znaju što će, nižu se troškovi”

Podijeli :

Vlada je predstavila dugo očekivanu poreznu reformu. Mijenja se šest poreznih zakona, a novosti se odnose na visinu poreza na dohodak i neoporezivog dijela dohotka te uvođenje poreza na nekretnine. Hoće li predložene izmjene stvoriti pravedniji porezni sustav? Kako će se odraziti na proračune lokalnih jedinica? Hoće li obeshrabriti turističko iznajmljivanje ili dovesti do izbjegavanja plaćanja poreza?

Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić za HRT je rekla je kako vjeruju da će ova porezna reforma pridonijeti pravednijem poreznom sustavu.

“Predloženim izmjenama ciljamo na jedan pravedniji porezni sustav i nastojimo kroz to ostvariti i neke podciljeve, ujednačiti, odnosno ispraviti neravnotežu na tržištu nekretnina, između ostalog ublažiti, odnosno izjednačiti oporezivanje dugoročnog i kratkoročnog, odnosno turističkog najma i rasteretiti građane”, istaknula je.

Na pitanje zašto nije napravljena razlika između rentijera i obiteljskih iznajmljivača kaže:

“Cilj je bio izjednačiti porezno opterećenje između dugoročnog i kratkoročnog najma. Činjenica je da ovdje postoji jedna velika neravnoteža u smislu poreznog opterećenja i da je ugovorni najam podlijegao poreznom opterećenju u prosjeku od nekih 8 posto, a turistički, odnosno kratkoročni najam, poreznom opterećenju od svega 2 posto. To je jako velika razlika, pogotovo kada pogledate u horizontalnom smislu da se radi o istoj djelatnosti, odnosno iznajmljivanju. Ovdje je primarni cilj bio ujednačiti porezno opterećenje između dugoročnog i kratkoročnog najma i zapravo na taj način ipak stvoriti pretpostavke za pravedan položaj, vodoravno pravedan položaj svih onih koji se bave djelatnošću iznajmljivanja”, naglasila je.

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak smatra kako ovakve izmjene poreza, koji se mijenjaju praktično svaki mjesec, nisu dobre za Hrvatsku.

“Mislim da je trebalo najprije krenuti s reformama lokalne samouprave, da se 556 općina i gradova ujedini u 120 urbanih centara i da tako i političari pokažu da su spremni na promjene i uštede kod sebe, da bi uopće mogli pričati o novim porezima i nametima stanovništvu. Ali grad Split će ih pažljivo razmotriti i svojim građanima nametnuti onoliko poreza i nameta koliko je potrebno da gradski proračun bude stabilan i da kroz dodatne prihode koji se ostvare rješavamo neke od velikih problema kao što je stanovanje, posebno mladih ljudi, ali isto tako s velikom pažnjom prema građanima koji žive od turizma, da pronađemo najbolji balans između turizma, gostiju koje dolaze u naš grad i života naših sugrađana”, rekao je.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković kaže da posebno treba uzeti u obzir iznajmljivanje dijela nekretnine.

“Ja se zalažem i o tome ću sigurno govoriti u Hrvatskom saboru – pitanje obiteljskog smještaja, odnosno iznajmljivanja dijela nekretnine u kojoj vlasnik živi, a drugi dio iznajmljuje. Tu mislim da moramo na jedan drugačiji način promišljati budući porez na nekretnine, odnosno te ljude rasteretiti takvog poreza i isključivo ići s paušalom kao što je bilo i do sada”, istaknuo je.

Smatra da je ova porezna reforma nastavak priče kako ublažiti daljnji rast broja apartmana, prije svega u stambenim zgradama.

“Porezno izjednačiti, koliko god je to moguće, rentijerstvo, odnosno gospodarsku djelatnost iznajmljivanja, s ostalim gospodarskim djelatnostima”, kaže.

Predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković kaže da su reakcije poprilično burne.

“Od jučer nam nije prestao telefon zvoniti. Ljudi nas zovu, zaustavljaju na ulici, pitaju kako i što dalje. Nikome nije jednostavno prihvatiti nove poreze. Međutim, ono što ja stalno naglašavam, nije problem jedan porez, nego je problem dosta tih troškova koji su se nanizali u zadnjih šest mjeseci i ljudi doista razmišljaju što dalje napraviti. Ono što mi stalno naglašavamo iz Udruge obiteljskog smještaja, mi nismo komercijalni smještaj. Mi smo posvećeni malome čovjeku, održivom razvoju turizma”, rekla je.

Smatra da ti porezi za obiteljski smještaj ne bi trebali biti porezi na nekretnine, nego ostaviti minimum i paušalni porez.

Istaknula je kako će Udruga savjetovati ljude i organizirati edukacije na razini cijele Hrvatske kako bi im se pomoglo da usvoje nova prava i obveza i da ih se nauči kako brendirati obiteljski smještaj.

Puljak smatra kako će se tim izmjenama postići da na tržištu bude više dugoročnog iznajmljivanja.

“Ali ne mislim da će doći do promjene cijena nekretnina, da će cijene pasti. Mislim da za to lokalne zajednice uz pomoć države trebaju sagraditi veći broj stanova za dugoročni najam, da na takav način i utječu na tržište. To je jedini model koji funkcionira u Europi i svijetu”, rekao je dodavši da u Splitu imaju oko 15.000 praznih stanova.

U Dubrovniku je 4000 praznih stanova i gradonačelnik Franković siguran je da će ove izmjene jedan dio staviti na tržište.

Marković je poručila da će pokušati zaštititi maksimalno obiteljski smještaj i ono što on predstavlja.

-“Nisu svi stanovi komercijalni i nekretninski biznis. Po meni je trebalo odvojiti komercijalni od obiteljskog smještaja. U Udruzi imamo članove koji imaju jedan dodatni stan, možda dva manja stana koja iznajmljuju, kojima je to dodatni prihod jer su izgubili svoje poslove i prehranjuju svoje obitelji time. To je vrlo osjetljiva socijalna komponenta kod čovjeka i zato su ljudi dosta zabrinuti. Mi ćemo iz Udruge pokušati zaštititi maksimalno obiteljski smještaj i ono što on predstavlja. Svakako ćemo dati svoj prijedlog, svoje mišljenje i sudjelovati na javnom savjetovanju upravo da vidimo što ćemo napraviti s obiteljskim smještajima, i to poreznom politikom. Nećemo odustati od borbe”, naglasila je.

