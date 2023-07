Čačić: Barbarić je od početka Plenkovićev alter ego u HEP-u

Podijeli :

Izvanrednu sjednicu Sabora koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, između ostalog zbog plinske afere u HEP-u, u Novom dano komentirao je predsjednik Reformista Radimir Čačić.

Predsjednik Milanović, smatra Čačić, nije imao drugog izbora nego da uputi zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora.

Plinska afera srušila hrvatske planove da bude regionalno energetsko čvorište?

“Nije on imao što lomiti, to sam mu i osobno tako rekao. To je jednostavno stjecaj okolnosti koji zahtijeva takav potez. To je gotovo neponovljivo, da se kad dva mjeseca ne zasjeda Sabor poklopi jedna afera u kojoj je 10 ili više milijuna eura prešlo od građana u privatne džepove. 63 posto Pavlu Vujnovcu, a ostalo Mađarima i kome već. To je iznos koji gotovo u potpunosti pokriva gotovo sve zahtjeve pravosudnih djelatnika za plaće do kraja godine”, rekao je Čačić.

Premijer Andrej Plenković govori da će se sve istražiti, da je riječ o malom iznosu naspram onoga koliko bi cijene bile da nije bilo Vladine intervencije i Uredbe.

“Oni govore da su postigli uštede, kao da nama nešto daju… To je tako podcjenjivački za bilo koga tko išta zna o tom biznisu. Radi se o hrvatskom prirodnom dobru, radi se o hrvatskom plinu, to nije neki drugi plin. Po zakonu o kriznim situacijama može se to regulirati, taj zakon je i upotrebljen. Za taj hrvatski plin ukupni troškovi za INA-u ne prelazi jedan euro, Vlada je donijela uredbu da se on kupuje po 47 eura”, komentirao je Čačić.

Šef Reformistra smatra da je uredba donesena zakašnjelo. “Uštedjela nije ništa, tek je spriječila da nas deru više nego što su nas derali cijelo vrijeme i što čine i dalje, što se lako vidi i provjeri iz činjenice da je dobit po kapitalu u MOL-u u cjelini u odnosu na INA-u dva i pol puta veća. Vlada nama nije dala ništa, a ovdje je nesposobnošću, možda i korupcijum… Model je postavljen tako da se to može činiti, a pritom se svi prave blesavi, a svi sve znaju. To je zločin. Da svi sve znaju, ključni ljudi koji su postavljeni da štite interes građana Hrvatske, primarno u HEP-u koji je početak i kraj priče, nakon toga Plinacro, HROTE i HERA. Svi sve znaju, neki igraju svoje igre namjerno jer žele završiti rat s nekima unutar HDZ-a. To su frakcije, šef uprave HEP-a Frane Barbarić s jedne strane, s druge ministar gospodarstva Davor Filipović, i kako se tu svrstavaju i gdje je tu premijer i čiji je Barbarić od početka alter ego, namjesnik u HEP-u”, rekao je Čačić te dodao: “HROTE, Plinacro i HERA su promatrači koji sve znaju, ali se ne usude miješati, ne usude progovoriti, dozvoljavaju da desetine milijuna eura nestaju i odlaze u privatne džepove jer se boje za svoje pozicije”.

“Filipović je postavljen za ministra jer je politički slab. Ako je znao, sigurno je rekao Plenkoviću”

Čačić tvrdi da bi Hrvatska mogla imati skladišta za 60 posto svih naših plinskih potreba. “I onda kupovati plin ljeti kad je cijena najniža. Jer imamo takvu konfiguraciju tla, takve mogućnosti. Po tome ova Vlada nije ništa napravila, nije ni prošla da se razumijemo. Tada je bio Vrdoljak, Milanović se nije tiime bavio. Plenković se bavi svakim pojedinim ministarstvom na način da ministar ne postoji, to nije bio Milanovićev slučaj. To se nije napravilo, a moglo se.”

Oporba će, kaže, tražiti odgovornost. Dodaje da se i lako može utvrditi kada je ministar saznao za sve.

“Prvi sloj odgovornosti nije sporan, HEP je početak i kraj, o tome nema spora. Svi okolo koji su sve znali, a koji nisu reagirali imaju isto tako odgovornost, a ako je na bilo kakav način jasno rečeno bilo kome u Ministarstvu, od šefa sektora pa do ministra, ako je ta informacija dana, tada taj treba odgovarati. A ja sam sasvim siguran da ako je informacija došla do ministra, to je novi ministar, to je ministar koji je postavljen jer je politički slab, potpuno ovisan o Plenkoviću, on bi se istog trenutka javio premijeru. Lako je utvrditi je li ta informacija došla do njega. Ako je došla, automatski odlazi i ministar, o tome nema spora, a ako je tome obavijestio premijera, a ovaj dozvolio da se cijela priča odigrava na naš račun, naravno da je jasno da Plenković snosi odgovornost. On i ovako snosi odgovornost”, rekao je Čačić.

