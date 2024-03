Čačić: Ovo je bio vrlo težak Plenkovićev gaf

Podijeli :

N1

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić komentirao je u razgovoru za HRT mogući datum izbora, ali i izjave glavne europske tužiteljice Laure Kövesi koja je u ekskluzivnom intervjuu za N1 televiziju optužila premijera Andreja Plenkovića da stvara dimne zavjese kako bi s teme tko je ukrao skrenuo pozornost na to tko je nadležan za istragu - EPPO ili DORH.

Parlamentarni izbori moraju biti u roku od 60 dana nakon raspuštanja Sabora, a Čačić je komentirao mogući termin izbora.

– Predsjednik Milanović će se vjerojatno odlučiti za 28. travnja ili 12. svibnja, ali mislim da je svima, i poziciji i opoziciji, sasvim svejedno”, rekao je Čačić.

Trenutačno je aktualna i afera Geodezija, za koju je zainteresiran i EPPO te glavna europska tužiteljica Laura Kövesi.

“Rekao bih da je to vrlo težak gaf Plenkovića, mene je to jako iznenadilo. On je inače jako odmjeren, proračunat čovjek i političar, ali ući u takvu unaprijed izgubljenu bitku, u kojoj šalješ jasnu poruku da sve ono što svi mi vidimo, on tvrdi da nije istina, a to je da ga je za kriminal osuđena organizacija usisala. On nije isušio tu močvaru kriminala, nego je ta HDZ-ova hobotnica i njega usisala te se pretvorio u zaštitnika kriminala i kriminalaca, šaljući poruku koju je Kövesi opovrgnula, kako je Arsen Bauk rekao, šamarčinom. Nakon toga je on odlučio progovoriti tko je ona, a svi znamo da je ona par stotina dužnosnika, tužitelja i sudaca poslala u zatvor s 90 posto dobivenih presuda, a ne 9 posto kao što imaju naši sudovi. Ona kaže da samo oni koji ne žele da se kriminalci privedu pravdi, ne dostavljaju podatke i ne surađuju”, rekao je Čačić.

Glavni državni odvjetnik od svibnja će biti Ivan Turudić, a Čačić je komentirao kakvo bi on stajalište o tome mogao zauzeti.

“Turudić je zato i postavljen, stvari su potpuno jasne. Imate lex AP, imate afere koje se otvaraju, imate razotkrivanje kriminalne strukture ove Vlade, a Turudić dolazi da to pokrije. No Kövesi je jasno rekla da svatko tko misli da postoji sukob nadležnosti, a ne želi direktno spriječiti otkrivanje kriminala, ima model koji je jednostavan. Obratiti se nacionalnom sudu da odredi čija je nadležnost ili u drugoj stepenici europskom sudu, a kaže da je takvih primjera bilo. Samo onaj tko direktno ide u spregu s kriminalom će to probati izbjeći. Prema tome, dovoljno mu je rekla”, kaže Čačić.

Turudić će kao glavni državni odvjetnik biti mjerodavan za utvrđivanje javnog interesa za curenje informacija iz istraga, a oporbu to zabrinjava.

“Ovo je pravna pretpostavka, a on je osoba koja će realizirati tu pravnu pretpostavku, koja je ponovno u funkciji održanja jedne kriminalne organizacije. Naravno da imamo sve razloge da budemo zabrinuti, a prva stvar koju moramo mijenjati je i taj zakon i Turudića”, rekao je.

