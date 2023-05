Obilna kiša u danima pred nama, pogledajte kad će je biti najviše

Podijeli :

Joel/Pixabay/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklonalna aktivnost je nad sjevernim Atlantikom južno od Grenlanda a izražena mlazna struja brzine oko 230 km/h na visini 12 km donosi nestabilan vlažan zrak slijedi smjer premještanja morske Golfske struje. Kod Britanije skreće prema jugu prelazi preko Španjolske i slijedi os Sredozemnog mora. Nad južnom Italijom mlazna struja obilazi ciklonu koja se formirala nad Genovskim zaljevom i razdvaja se u dvije grane. Sjeverna grana zaokreće malo istočnije od naših krajeva i nastavlja prema Skandinaviji. Druga grana mlazne struje preko bliskog istoka nastavlja prema Crnom moru i Aziji.

Nad europskim kopnom su dva polja visokog tlaka nad Pirinejskim poluotokom i nad Skandinavijom, a između njih se nalazi dolina ciklone nestabilnog toplog, vlažnog zrak koji se proteže do Sredozemlja. Nad nama je os doline niskog tlaka Sredozemne, Genovske ciklone. Ciklonalni vrtlog se sporo premješta prema istoku i utjecat će na vrijeme u našim krajevima ovaj vikend i gotovo cijeli idući tjedan.

Danas će vrijeme biti promjenjivo i pretežno oblačno te razmjerno hladno s obzirom na doba godine. Kišu prognoziramo ujutro na sjevernom Jadranu, Lici i Gorskom kotaru te u istočnim krajevima unutrašnjosti. Poslijepodne u planinskim krajevima unutrašnjosti moguće su lokalne grmljavine i pljuskovi. Na južnom i srednjem Jadranu do Jadranskog rta Horna – Punta Planke puhat će jugo, a na sjevernom Jadranu slabi vjetrovi južnog smjera. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 14 do 18, na Jadranu od 19 do 22.

Subota malo toplija uz više sunčanih razdoblja, navečer obilne oborine praćene grmljavinom i pljuskovima osobito u Dalmaciji. Jugo u jačanju. U noći na nedjelju premještanje plitke ciklone po osi Jadrana. Jutarnje temperature od 6 do 10, na Jadranu oko 12. Najviše dnevne od 17 do 23. Nedjelja prijepodne obilne oborine na srednjem i južnom Jadranu te unutrašnjosti. Djelomice sunčano u Istri i sjevernom Jadranu. Poslijepodne na sjevernom Jadranu zapuhat će kratkotrajno sjevernjak i bura.

Idući tjedan do sredine tjedna nastavak nestabilnog vremena s obilnom kišom osobito u utorak i srijedu te manjim porastom temperature zraka. Zbog obilnih oborina očekuje se porast vodostaja rijeka. Najmanje kiše pasti će u Slavoniji i Baranji.

