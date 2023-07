Centar prijavio Plenkovića i HDZ-ovce zbog proslave rođendana Slobodne Dalmacije

Podijeli :

Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo je predmet po prijavi protiv premijera, potpredsjednika Sabora Sanadera, sedam ministara, župana, zastupnika... zbog cateringa na proslavi Slobodne Dalmacije

Zbog sudjelovanja na proslavi 80. obljetnice Slobodne Dalmacije početkom lipnja, a na kojoj se posluživao catering u vrijednosti većoj od 70 eura po osobi, Povjerenstvo za sukob interes primilo je prijavu protiv dugačke liste HDZ-ovih dužnosnika, na čelu s Andrejem Plenkovićem. Predmet je otvoren, a Poverenstvo zasad utvrđuje radi li se o vjerodostojnoj i osnovanoj prijavi odnosno jesu li ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka protiv navedenih obveznika, pišu 24 sata.

Lista HDZ-ovaca je podugačka

A lista zbog koje se prijavljeni čude i ljute, a koja se već dva tjedna prepričava u političkim kuloarima podugačka je:

“Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Ante Sanader, potpredsjednik Hrvatskog sabora, Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Vili Beroš, ministar zdravstva, Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, Marko Milić, glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Ćorić, viceguverner Hrvatske narodne banke, Ante Bačić, zastupnik u Hrvatskom saboru, Andro Krstulović Opara, zastupnik u Hrvatskom saboru, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra, Mate Franković, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Grada Dubrovnika, Tomislav Šuta, član Uprave-direktora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split te Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 29. travnja 2022.g.”, nabrojili su u Povjerenstvu.

Prijavio ih je glavni tajnik Centra i splitski gradski vijećnik Igor Skoko, a to nam je potvrdio i splitski gradonačelnik Puljak. Kako kaže, sudjelovanje na zabavi privatne medijske kompanije uključivalo je ne samo catering, već i troškove dolaska, a to sve sigurno stoji više od dozvoljenog iznosa za primanje dara za dužnosnike. Na pitanje je li to povezano s prijavom Puljka zbog besplatne večere u restoranu Noštromo, gradonačelnik kaže da jest, što je i sam Skoko napisao na svome Facebook profilu.

“Čini se da su Povjerenstvu “slučajno” promakli medijski natpisi o dolasku Andreja Plenkovića, mnogobrojnih HDZ-ovih ministara, saborskih zastupnika i gradonačelnika na rođendan Slobodne Dalmacije. Povjerenstvu su, isto tako, zasigurno opet slučajno, promakli natpisi o tome da je za taj događaj catering naručen čak iz Zagreba i da su svi koristili službene automobile, trošili gorivo i putne troškove. Ako je Ivica Puljak prekršio zakon, po istom principu su ga prekršili AP, HDZ-ovi ministri, saborski zastupnici i gradonačelnici. Ako će Povjerenstvo za sukob interesa računati koliko košta mali komad ribe, ovdje nema nikakve dileme – catering s dostavom iz Zg-a uz sve putne troškove cijele svite košta puno više od 70EUR po osobi”, napisao je prije desetak dana.

U Povjerenstvu su za 24 sata rekli kako će zatražiti očitovanje obveznika ako utvrde “postojanje pretpostavki za daljnje vođenje postupka isto će, sukladno članku 42. Zakona o sprječavanju sukoba interesa”. Ipak, ističu kako se podnositelj prijave poziva na “moguću povredu čl. 15. ZSSI-ja”, no Povjerenstvo nije “vezano pravnom kvalifikacijom povrede prijavitelja već, ukoliko utvrdi da postoje pretpostavke za vođenje postupka, na temelju prikupljenih relevantnih činjenica utvrđuje na koju eventualnu povredu ZSSI-a iste upućuju”.

Ovaj tjedan se još neće baviti prijavom protiv premijera zbog cateringa.

