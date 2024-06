Centar Zagreba će u utorak ostati bez tramvaja: Ove linije će voziti djelomično izmijenjenim trasama

Podijeli :

Od Mihaljevca do Gračanskog Dolja za vrijeme radova vozit će tramvaj, dok će od Mihaljevca do Trga žrtava fašizma u prometu biti autobus.

Zbog radova na modernizaciji elektroenergetske mreže u Draškovićevoj i Jurišićevoj ulici, ovog utorka, u periodima od 8.50 do 9.30 sati te od očekivanih 12.50 do 13.30 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Jurišićevom, Draškovićevom sjeverno od Ulice kneza Mislava, Vlaškom, Ulicom Franje Račkog te Ribnjakom, Medveščakom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, poručuju ih ZET-a.

Tramvajske linije 1, 4, 8, 11, 12, 14 i 17 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 1: Zapadni kolodvor – Jukićeva – Vodnikova – Glavni Kolodvor – Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Borongaj

Linija 4: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Branimirova – Držićeva – Šubićeva – Dubec

Linija 8: Zapruđe – Autobusni kolodvor – Branimirova – Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Borongaj

Linija 11: Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Šubićeva – Dubec

Linija 12: Ljubljanica – Savska – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Šubićeva – Dubrava

Linija 14: Savski most – Savska – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Šubićeva – Maksimir

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Borongaj

