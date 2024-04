“Čija je krivica? Onoga tko je prvi, moja je krivica”: Ovako je Jakobušić govorio nakon kaosa na Poljudu

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Nakon poraza Hajduka u Jadranskom derbiju na Rujevici (1:0) došlo je do smjene Lukše Jakobušića s mjesta predsjednika splitskog kluba, javljaju hrvatski mediji u ponedjeljak. Još se čeka službena potvrda iz kluba.

Treći je to uzastopni poraz splitskog kluba – dva puta je na Poljudu poražen od Dinama (0:1; 0:1), a potom je uslijedio i poraz od Rijeke.

Upravo nakon tog drugog poraza od zagrebačkih rivala izbili su žestoki neredi na Poljudu. Torcida je uletila na teren, igrači su pobjegli, a ružne scene kasnije su prelile i na ulice Splita.

Nakon kaosa izjavu je dao Jakobušić, a njegove riječi sad dodatno dobijaju na važnosti.

“Promjene se uvijek mogu dogoditi. Zar bi sad trebali odustati samo zato što je teško? Trener je jutros ponudio ostavku. Ali ne zato što ne vjeruje, nego zato što je častan i zato što je hajdukovac te osjeća dio odgovornosti. Ostati do kraja je također dio odgovornosti”, rekao je Jakobušić, pa nastavio:

Čija je krivica? Onoga tko je prvi, moja je krivica. Niti sam ovo ovako zamišljao, niti sam to htio, međutim to ne znači da ovo ne moram dovesti do kraja. Svi zajedno, Uprava, stručni stožer i igrači moramo ovo dovesti do kraja. Znamo da će na kraju sezone biti određenih promjena i treba ih biti, ali o tome ćemo kad sezona završi. Sada se trebamo skupiti.”

Na kraju je poručio da će svi dati sve od sebe do kraja. “Siguran sam da će ljudi koji ih donose, donijeti prave odluke. Prije svega za Hajduk.”

