Počeli adventski dani kobasica i kuhanog vina. Evo cijena u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

U nedjelju je počelo došašće, vrijeme pripreme za svetkovinu Božića. Osim vjerske dimenzije, došašće je kod nas vremenom dobivalo i sve veću konzumerističku i turističku dimenziju koja se proteklih petanestak godina najviše vidi u božićnim sajmovima.

Izraz došašće u tom smislu zvuči pomalo arhaično i konzumerski neatraktivno pa se radije koristi latinizam Advent. Više nema grada u Hrvatskoj koji ne organizira adventsku manifestaciju – neki raskošno i pompozno poput Zagreba, neki skromnije, a svi u skladu s mogućnostima.

Iz godine u godinu ti su “adventi” postali gastronomski “eventi” (pre)bogate ponude i često prekomjernih cijena.

Advent postao gastronomski ‘event’

S obzirom na to da su proteklog vikenda u svim velikim gradovima započele adventski sajmovi i da se ovih dana najčešće čuju pitanja “koliko što košta”, donosimo kratki pregled adventskih sadržaja i cijena u četiri najveća grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

A budući da je ponuda hrane, pića i zabave poprilično otišla u širinu, u obzir smo uzeli samo “osnovni paket” bez specifičnih gastronomskih kombinacija u koji smo uvrstili kobasicu (kranjsku ili debrecinku) u pecivu, fritule i kuhano vino (2 decilitra) te klizanje kao najčešću vrstu zabave.

ZAGREB

Advent u Zagrebu manifestacija je za koju će organizatori ponosno reći da je čak triput zaredom (od 2016. do 2018. godine) u izboru glasača portala European Best Destinations bila proglašena najboljim turističkim odredištem za božićne blagdane u Europi. Ovogodišnji Advent Zagreb započet 30. studenoga, skupa s novogodišnjim događanjima protegnut će se sve do 7. siječnja. Uz desetak uobičajenih lokacija, ove godine Advent Zagreb proširen je i na Kvaternikov trg. A jedna od ovogodišnjih novosti koja već prvih dana nije naišla na dobar prijem sviju jest da se na Adventu na Trgu (bana Jelačića) više ne može plaćati gotovinom, nego isključivo karticama, čime su neki diskriminirani (učenici, dio umirovljenika, osobe pod ovrhom…) i koji ondje mogu samo gledati, ne i kušati.

kobasice: 4 – 6,50 eura

kuhano vino: 3 – 3,50 eura

fritule: 5 eura

klizanje (60 minuta): 3 eura prijepodne; 4 eura popodne i uvečer te vikendom; najam klizaljki: 4 eura

SPLIT

Manfestacija Advent u Splitu održava se na šest lokacija: Pjaci, Rivi (gdje će biti upriličen i doček Nove godine na otvorenom), Prokurativama, u parku Mertojak, na Kampusu (tzv. studentski Advent) te na Kolur Zvončacu gdje se održava Adventska fjera.

kobasice: 3,50 – 6,50 eura

kuhano vino: 4 eura

fritule: 4 eura

klizanje (Prokurative i Advent Park Mertojak)⁣: 6 eura (besplatno za djecu predškolske dobi)

RIJEKA

Ovogodišnji Advent u Rijeci uključuje pet manifestacija: Božićni sajam na Korzu, Zimu na Gradini, Adventiranje na Rezoluciji, Advent na Gatu te u Riječkom tunelu. Klizalište je postavljeno na Gatu Karoline Riječke i bit će ondje do 6. siječnja.

kobasice: 3,50 – 6,50 eura

kuhano vino: 3 eura

fritule: 4 – 5 eura

klizanje: 4 eura, najam klizaljki za 2 eura

OSIJEK

Manifestacija Advent u Osijeku održava se od 2014. godine. Ove godine po treći puta zaredom upriličena je na Trgu Svetog Trojstva u tamošnjoj Tvrđi, a završit će dočekom Nove godine i koncertom na otvorenome. Uz uobičajenu ponudu u adventskim kućicama, jedna od atrakcija Adventa u Osijeku je vožnja na panoramskom kotaču koja za dva puna kruga košta 7 eura, odnosno 6 eura za djecu do 12 godina. Klizalište je otvoreno u obližnjem Sokol Centru.

kobasice: 4 – 5 eura

kuhano vino: 3 eura

fritule: 5 eura

klizanje: ulaznica 4 eura, najam klizaljki za 3 eura

