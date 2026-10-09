Ćorić: Pregovori s javnim i državnim službama u drugoj polovici listopada

Nije želio otkriti novinarima koliko je novca predviđeno u rebalansu proračuna za godišnji dodatak za umirovljenike, budući da se o visini iznosa tog dodatka upravo pregovara s predstavnicima umirovljeničkih udruga. Podsjetio je da se u Hrvatskoj taj dodatak isplaćuje od lani te je najavio da će odluka o njemu biti donesena do kraja mjeseca.