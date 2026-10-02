Ćorić komentirao ubrzanje inflacije: "Pozitivna vijest je stagnacija cijena hrane"

Naime, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena je u rujnu iznosila 4,7 posto u odnosu na rujan 2025., pokazale su prve procjene Državnog zavoda za statistiku (DZS), te je ubrzala u odnosu na kolovoz kada je na godišnjoj razini iznosila 4,2 posto. U odnosu na kolovoz 2026., to jest na mjesečnoj razini, inflacija je u rujnu porasla 0,9 posto.