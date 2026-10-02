Ćorić najavio rast minimalne plaće

Najavu povećanja minimalne plaće je obrazložio inflacijom koja bi u ovoj godini mogla biti iznad četiri posto. "S obzirom na tu činjenicu, ljudi koji u Hrvatskoj primaju minimalnu plaću zaslužuju da ta plaća bude korigirana, kako ne bi došlo do značajnijeg pada njihovog životnog standarda", istaknuo je Ćorić na konferenciji za medije održanoj u povodu prve DZS-ove procjene kretanja inflacije u rujnu.