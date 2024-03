Čović: Plenković ostaje na vlasti, može računati na tri mandata iz dijaspore

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Čelnik HDZ BiH Dragan Čović uvjeren je kako će HDZ Hrvatske sa svojim dosadašnjim partnerima na predstojećim izborima dobiti uvjerljivu saborsku većinu i zadržati vlast te najavljuje puno angažiranje kako bi ta stranka i u 11. izbornoj jedinici dobila sva tri predviđena mandata.

U intervjuu za agenciju Fena, objavljenom u četvrtak, kazao je kako “neki potezi u zadnje vrijeme” idu do kraja na ruku HDZ-u pa je stoga siguran da će ta stranka sa svojim partnerima imati i uvjerljiviju većinu u Hrvatskom saboru nego što je to do sada bio slučaj.

Istaknuo je kako duguje zahvalnost hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću jer ga smatra izravno zaslužnim za činjenicu da je BiH dobila suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora, no dodao je kako je potpora za to dolazila i od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića te od hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Čović zamjera Milanoviću datum izbora: “Mnogi će biti zakinuti”

“Nije svejedno tko će pobijediti”

“Nije svejedno tko će pobijediti na izborima u Hrvatskoj. Nama je prevažno da imamo kontinuitet sadašnje vlade, da možemo dinamiku koju smo vezivali za sve fondove, uključujući prekogranične, dalje nastaviti. Mnogo lakše ćemo pristupati tim fondovima preko prijatelja iz RH s kojima je to već uhodano. Šest ili sedam resora vlade Hrvatske je izravno uključeno u taj dio financiranja projekata u BiH”, izjavio je Čović.

Kazao je i kako bi za HDZ BiH bilo važno da na predstojećim izborima za Europski parlament jedan od 12 zastupnika iz Hrvatske bude iz BiH, odnosno s liste HDZ-a, kako bi tamo bila osoba koja, kako pojašnjava, “može autentično sagledavati poziciju BiH pa i poziciju hrvatskog naroda kroz Europski parlament”.

Čović je najavio i kako, unatoč pritiscima kojima je izložen, neće odustati od toga da projekt povezivanja plinskih mreža Hrvatske i BiH vodi nova tvrtka sa sjedištem u Mostaru, a ne sarajevski “BH-Gas” jer to smatra projektom od strateškog značaja za dvije države, ali i za Hrvate u BiH.

Čović najavio neradnu srijedu u BiH na dan izbora u Hrvatskoj: “Nama će to biti svetkovina”

“Ne može bez hrvatskog naroda”

“Ja razumijem prijatelje koji bi to malo drugačije uredili i uradili, ali ne može bez hrvatskog naroda. To nije bilo čiji privatni interes. Ne možete ući u biznis od 300 ili 400, 500 milijuna eura, koliko će cijeli taj posao vrijediti u idućih sedam ili osam godina, a da isključite interes naroda koji će koristiti tu infrastrukturu, a to su predstavnici, građani ovih županija (s hrvatskom većinom)”, izjavio je Čović.

Američka administracija ranije je oštro kritizirala Čovića zbog njegova inzistiranja na uspostavi nove tvrtke koja bi gradila plinovod i čije bi sjedište bilo u Mostaru. SAD smatra kako je jedino racionalno da za to bude zadužen “BH-Gas”.

Čovićevo je stajalište da “BH-Gas” nije prikladan partner jer je to tvrtka u kojoj nema zaposlenih Hrvata, a njeno je poslovanje opterećeno brojnim zloporabama u poslovanju.

