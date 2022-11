Podijeli:







Izvor: N1

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala najnovije političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Pretpostavljam da građani nisu vidjeli jedan detaljčić, kada je Furio Radin rukovodio sjednicom. Bilo je nekakvih dobacivanja iz klupa i rekao je ‘ovo nije mjesto dijaloga, ovo je mjesto monologa’. Ta me izjava naljutila, ali nažalost je bio u pravu. Zbog poslovničkih pravila Sabor se ciljano i namjerno pretvorio u mjesto monologa, gdje zastupnici stanu iza govornice i samo istovare ono što imaju za reći. Mi u zapravo više uopće ne slušamo jedni druge te Sabor više nije mjesto političkih rasprava, a trebao bi to biti”, rekla je.

Kaže da bismo trebali ispočetka institucionalno osmisliti državu. “Sabornica nije prazna samo zato što nema zastupnika u njenim klupama. Ona je ispražnjena i sadržajem”, rekla je.

Komentirala je kupnju udjela Sberbanka u Fortenovi od strane arapskog investitora. “Ovdje je samo pitanje sankcija i odluka donesenih na razini EU-a, koje sada reguliraju dio tržišta i prava vlasnika koji dolaze iz Rusije da nešto kupuju ili prodaju. Da nema toga, ovo bi bila transakcija privatnog vlasništva koju nitko od nadležnih tijela ne bi mogao preispitivati. To se sve skupa moglo očekivati od trenutka kada je Agrokor otet i prodan. Koliko je to strateška kompanija najbolje se vidi iz toga koliko Vlada i nadležna tijela mogu intervenirati u poslovne procese. Dakle, to nije strateška kompanija”, rekla je.

“Hrvatska nema nezavisne institucije i jaka regulatorna tijela, već politika dirigira onako kako joj je volja. Ako Todorić može dokazati da su njegovi vjerovnici s njim sklopili dogovor o reprogramiranju dugovanja, Republika Hrvatska će imati problem jer će on tada moći tužiti državu”, rekla je.