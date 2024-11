Nova anketa: Da su za pet dana izbori bi li Hrvatski sabor izgledao isto?

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kako zbivanja na političkoj sceni utječu na birače - pokazuje ovomjesečni HRejting proveden od 14. do 19. studenoga. Istraživanje je provedeno na uzroku od 1000 ispitanika. Greška ankete iznosi +/- 3,95 posto, a razina pouzdanosti 95%.

Da su za pet dana izbori, bi li Hrvatski sabor izgledao isto?

Da je Hrvatska jedna izborna jedinica, što u anketi jest, i da sve stranke na izbore izlaze onako kako se u anketi testiraju – samostalno, tada bi samo njih četiri u Hrvatskoj imale status parlamentarne stranke, prenosi HRT.

“HDZ podupire 26,8% birača, SDP podupire 22,8%, neodlučnih je 17,9%, Možemo! ima 8,9%, a MOST ima 6,5% potpore birača.”

Nakon parlamentarnih izbora postali su vlast, zatim se podijelili u dvije struje koje više nisu mogle nastaviti zajedno u istoj stranci. Tako sad postoje Penavin Domovinski pokret sa samo 3% i Radićev Domino s 1,8%.

Nova anketa: Za koga će na predsjedničkim izborima glasati mladi, a za koga stariji?

Oko 1,5% imaju: IDS, Centar i HSS.

Većina preostalih 10 stranaka iz naše ankete jedva doseže 1% potpore.

Najbolje od njih kod birača kotira ona koja više nije parlamentarna – Radnička fronta s 1,1%. Iza nje su vladajući HNS i HSU koji imaju po 1%, Fokus s 0,9% i Nezavisna platforma međimurskog župana Posavca koja ima potporu od 0,8%.

Oko pola posto potpore, ili još manje, imaju: Kolakušićevo Pravo i pravda (0,6%), Pavličekovi Suverenisti (0,6%), Odlučnost i pravednost Karoline Vidović Krišto (0,5%), Hrebakov HSLS (0,5%) i uvjerljivo posljednji Zekanovićev HDS (0,3%).

Gubitnik ili dobitnik mjeseca?

Dva su velika događaja obilježila dane u kojima se provodio ovomjesečni HRejting – komemoriranje žrtve Vukovara i Škabrnje te uhićenje drugog HDZ-ova ministra na dužnosti.

Objavljena nova anketa: Evo kakvi bi bili rezultati da su danas predsjednički izbori

Anketa u gotovo istom omjeru bilježi pad popularnosti vladajućih stranaka i rast popularnosti oporbenih. Ali i minus vlasti i plus oporbe debelo su ispod razine statističke pogreške da bi se mogli izvoditi relevantni zaključci.

Konkretno – HDZ, istina, ima najveći pad u proteklih mjesec dana. No taj je pad svega 0,7%. SDP je istodobno rastao – ali samo 0,3%. Sve to ipak u konačnom zbroju vodi do jedne od manjih anketnih razlika između dviju vodećih stranaka. Već dugo nije bila samo 4%.

U studenom su zanemarivo ili malo rasli i oporbeni Možemo! te Most, dok je vladajući DP zanemarivo, ali ipak – pao.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Bivša bankarica EPPO-u priznala izvlačenje EU zajmova za poduzetnike u koroni. Evo kakvu je kaznu dobila Ovu namirnicu uvijek dodajte u gulaš: Meso će se raspadati, a okus biti nezaboravan