Habijan o Milanoviću: Očekujem da je ta ruka iskrena i da će se suradnja uspostaviti

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan bio je gost N1 Studija uživo gdje je kod našeg Igora Bobića komentirao rezultate predsjedničkih izbora, ali i odluku premijera i predsjednika Sabora da neće doći na inauguraciju Zoranu Milanoviću.

Damir Habijan odgovorio je na pitanje hoće li ići na inauguraciju predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću: “Ne idem na inauguraciju. Nakon što smo završili s predsjedničkim izborima i nakon što smo dobili starog-novog predsjednika, osobno smatram, da je ta tema završena. Građani su svojom voljom izabrali starog-novog predsjednika i što se mene tiče i funkcije koju obnašam, u Ministarstvu imamo posla preko glave, više se s ovime što je bilo puno ne bavimo. Stranački gledajući, nakon sjednice Predsjedništva, ono što je bio zaključak, a gledam to i lokalno jer dolazim iz Varaždinske županije, fokus je sada na pripremi na lokalne izbore.”

“Život ide dalje”

Komentirao je i nečestitanje na pobjedi predsjedniku Milanoviću: “Nisam sportaš, rekreativni sam sportaš, ali jasno sam rekao što se tiče tog čestitanja i povijesti 2016., 2020., 2024, da se ne ponavljam i ta tema je za mene završena. Osobno me neću reći smeta, ali nije mi drago da postoji vrlo kratko sjećanja ne neke stvari. Prošao sam kao i brojni politički neistomišljenici aktualnog predsjednika, mogu oprostiti neke stvari, ali ne mogu zaboraviti. Što se tiče rezultata izbora, oni su završili u nedjelju, rezultati su jasni i imamo novog-starog predsjednika, život ide dalje.”

“Što znači biti drugačiji? Ono što mi nije drago je da smo u političkom prostoru tu neku ljestvicu kulturnog i normalnog ponašanja i odnošenja prema političkim konkurentima sveli vrlo nisko, ali nismo mi to uveli, kada govorim mi ne mislim na HDZ i na Vladu, problem je negdje drugdje. Žao mi je što je tako, ali bilo bi licemjerno, to čestitanje koje je sada top tema, a ne sjećam se da je za vrijeme parlamentarnih izbora to bila top tema. Ako ćemo govoriti o čestitanju hoćemo li ići na situaciju kada je Hrvatska ušla u eurozonu i Schengen, a od aktualnog predsjednika smo dobili da je to bez veze, normalno. Ili kada smo nabavili Rafale, nije bilo čestitke, bilo obezvrjeđivanje posla, gdje je ta granica i zašto je to top tema, a u nekim situacijama nije bila top tema”, kazao je Habijan.

“Milanović je sam sebe diskvalificirao”

Habijan se osvrnuo i na svoju izjavu da Milanovića ne smatra svojim predsjednikom te rekao da je to zbog Milanovićevog uključivanja u parlamentarne izbore i podržavanje jedne političke opcije, SDP-a: “Sam je sebe diskvalificirao po pitanju obnašanja predsjedničke funkcije i nakon još par njegovih postupaka koji su bili protuustavni.”

“Ja sam legalist i poštujem volju naroda, za razliku od dotičnog gospodina”, dodao je.

Milanović je u pobjedničkom govoru nakon objave rezultata predsjedničkih izbora rekao da Vladi pruža ruku što je komentirao i ministar: “Vrijeme će pokazati, želim vjerovati u to, moja očekivanja su da predsjednik poštuje Ustav. Očekujem da je ta ruka iskrena i da će se ta suradnja uspostaviti.”

