Jandroković: Jeftini spin Arsena Bauka koji se dosjetio da Sabor objavljuje njegove čestitke

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković razgovarao je danas s novinarima o rezultatima izbora i odluci HDZ-a da izabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću ne treba čestitati na pobjedi.

Na pitanje o rezultatima izbora i pobjedi Zorana Milanovića koji će i narednih pet godina biti Predsjednik Republike, Jandroković kaže: “Rekao sam da poštujem volju birača. Idemo redom. Još jednom ponavljam, respektiramo volju birača i nitko ne dovodim u pitanje rezultat izbora. Nikad nisam imao problem s čestitanjem i odlaskom na inauguracije. Uvijek sam radio ono što sam smatrao ispravnim, tako i ovaj put radim ono što smatram da je u redu.”

Jandroković je naveo i da je Milanović taj koji je započeo trend nečestitanja izbornim pobjednicima pa je i kronološkim redom naveo kad je to preskočio napraviti.

“2008. – Milanović nije čestitao pobjedniku izbora.

2015. – Milanović nije čestitao pobjednici Kolindi Grabar Kitarović.

2016., 2020. 2024. – Nije čestitao Andreju Plenkoviću”

“MI smo njemu čestitali i bili na inauguraciji. Onda je 2020. HDZ pobijedio i prvi put u povijesti Predsjednik Republike nije došao na inaugurirajuću sjednicu uz objašnjenje da je to samo protokol i da on ne želi doći na konstituirajuću sjednicu Sabora. To se ponovilo i prije nekoliko mjeseci, on nije došao i tako je poslao poruku da ne drži do Hrvatskog sabora. Onda sam razmišljao bih li čestitao i išao na inauguraciju. Međutim, ako vas netko uporno ignorira i ako je sam iskonstruirao pravila koja ne vrijede za njega, ja sam odlučio ovog puta ne čestitati i ne otići na inauguraciju”, kaže Gordan Jandroković.

“Od 2015. se puno toga promijenilo, a to nije mijenjao ni HDZ ni Sabor, nego Milanović. U današnje vrijeme kad je sve relativizirano, vi možete postupiti i ovako i onako i očito je da sve to prolazi. Smanjimo malo taj pritisak, ovo je protokol. Ono što je važno, važna je suradnja u okviru Ustava i za to ću se zalagati, da sve institucije surađuju u svim važnim temama od interesa građana i RH. Tu ću biti predan Ustavu iako se pokazalo da čak ni Ustav ne vrijedi jednako za sve”, kaže šef Sabora.

Na pitanje znači li to da se zalaže da se počnu održavati sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, kaže: “Zalažem se da se suradnja odvija u okviru Ustava. To nije jedini dio obveza koje svi zajedno imamo. Nije dovoljno izjaviti samo ‘pružam ruku’, potrebna su i djela. Pred nama je razdoblje u kojemu ćemo testirati jedni druge i pokazati pred javnošću tko je spreman na suradnju u okviru Ustava, a tko nije. Pritom, protokolarne norme su pale u drugi plan. Ako od HDZ-a očekujete da radi nešto što je Milanović više puta poništio, to neće biti.”

Osvrnuo se i na izjavu Arsena Bauka koji tvrdi da nije mogao objaviti čestitku Milanoviću na stranici Sabora. “To je jeftini spin Arsena Bauka koji se, ne znam otkuda, dosjetio da Sabor objavljuje njegove čestitke. Ne znam što želi, on može objaviti čestitku na različite načine ako to želi. Što se tiče izaslanika, nedavno je bila prisega sudaca Ustavnog suda, željeli smo poslati izaslanika pa je to Ured predsjednika odbio. Kako će od ovaj put organizirati inauguraciju, ne znam. Hoće li biti isto kao i prošli put, ne znam, to je u rukama Predsjednika Republike”, kaže.

Što se tiče situacije u kojoj se predsjednik Vlade ‘obrušio’ na načelnika Vetmu koji je odlučio čestitati Milanoviću, a čestitali su mu i neki drugi HDZ-ovci, Jandroković kaže. “Prije svega, nije se predsjednik Vlade obrušio, nego je komentirao. Živimo u vremenu kad je teško utvrditi čvrste norme jer su one relativizirane od strane samog Milanovića. Mi smo na stranačkim tijelima zaključili da nećemo ići na inauguraciju. govorim kao predsjednik Sabora jer PRH nije dva puta došao na konstituirajuću sjednicu Sabora. To je običaj koji je trajao dobrih 30 godina, a on je taj dobri običaj prebrisao krpom i tako poslao poruku svim zastupnicima i zastupnicama. Čudi me stav SDP-a da bismo mi sad nešto trebali. Tad su šutjeli, kad je i njih ponizio, nisu rekli ni jednu jedinu riječ. Postoje Ustav i zakoni i tu smo dužni surađivati i to ćemo činiti. Kad dođu takve situacije, držat ću se onog što piše u Ustavu.”

Na daljnja pitanja, Jandroković kaže kako se i pristojni ljudi promijene ako se nepristojnima tolerira nepristojno ponašanje. “Ne mislim da sam ja nepristojan i ne kažem da je to učinio meni. Bio sam i ja nekad nepristojan, ali ne jer sam prvi počeo, nego jer sam bio izazvan. U zadnje se vrijeme dosta kontroliram. Tu je i na vama da oštrije komentirate one koji izlaze iz okvira”, rekao je novinarima.

Što se tiče jučerašnjeg nastupa Andreja Plenkovića, Jandroković kaže da ono što on misli, često ostane na razini misli. “Onaj tko govori sve što misli, nije baš jako pametan. Nama je u ovom trenutku važno, shvatili smo što su nam građani poručili, i snažno ćemo se pripremati za lokalne izbore, oni su nam vrlo važni.”

Izvještaj o izborima

Jandroković je, odgovarajući na pitanja novinara, o izvještaju koji se pojavio neposredno prije izbora, a koji sugerira da su se u izbore upleli proruski botovi, rekao da ne zna tko stoji iza toga ni što je tu objavljeno ni tko je to objavio. “Ne znam ništa o tome, s time nemam nikakve veze niti imam informacija o tome”, rekao je.

Poruke iz NATO-a

Jandroković je govorio i o globalnim događanjima pa je podsjetio da SAD razmišlja o kupnji Grenlanda, porukama da će se morati povećati izdaci za obranu, a upozorio je i na tektonske političke promjene u dijelovima Europe.

“Što će donijeti budućnost, to ćemo tek vidjeti. Ako dođe do trenda povećanja proračuna za obranu, on neće dotaknuti samo Hrvatsku, nego i zemlje koje su nam saveznici i prijatelji, ali i one koji nam nisu skloni. Morat ćemo ih slijediti. Nemojmo se zavaravati da nas neće dotaknuti ako dođe do nekog sveopćeg kaosa u Europi. Treba voditi računa na budemo spremni na sve vrste prijetnji koje su možebitno pred nama”, zaključio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

