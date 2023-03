Milanović: Ako ti je tata bio komunjara, a veliki si tuđmanovac, na nišanu si mi

Podijeli :

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena Predsjednik Republike obišao je izložbu pod nazivom „Dora – Zapis na brezovoj kori“, postavljenu povodom obilježavanja 100 godina od smrti prve hrvatske skladateljice Dore Pejačević.

U izjavi za medije nakon izložbe, rekao je da se zemlja raspada od korupcije, da je uhićeno pola Vlade, da premijer najavljuje staljinističke zakone te da je u takvim uvjetima pitanje eventualnih kandidata za predsjedničke izbore “netema”.

“Nadam se da će biti hrabriša koji će biti spremni kandidati SDP-a. Ta kandidatura bi od Majke Tereze napravila propalicu”, dodao je ističući da je infantilno razgovarati o predsjedničkim izborima sada.

Pitao je koji je smisao tajnosti pravosudna postupka.

Koji je smisao da državni odvjetnik na televiziju, komunicira s medijima javno ili tajno i istovremeno ima neograničenu mogućnost progona ljudi bez ikakve odgovornosti. Tko je smislio to? Jesu li to svete krave?”, rekao je pa dodao:

“Koja je to vrsta svetokravlja, ti ljudi ne odgovaraju za ništa”, rekao je o DORH-u, pa ponovno poručio da će, ako Plenkovićeve izmjene ZKP-a prođu, pomilovati osuđene.”

“Ako do kraja mog mandata ta bruka od mandata stupi na snagu, ja ću pomilovati (svakog od osuđenih po tom zakonu, op.a.). Neka znaju ovi u tužiteljstvu da se ne muče. To neće biti kažnjivo u Hrvatskoj”, rekao je Milanović.

“Kada do podataka dolaze ljudi koji nisu Plenković i HDZ, to je problem, a kada on saziva državne odvjetnike i za brkove ih povlači u Vladu, to nije problem.”

“Marko prima više stipendija”

Osvrnuo se i na stipendiju Grada Zagreba koju je dobio njegov sin, a o čemu su mediji danas izvijestili podsjećajući na aferu kada je njegova supruga Sanja Musić Milanović radila pritisak u školi svoga sina zbog njegovih ocjena.

Rekao je da je znao da je dobio pa se obrušio na Jutarnji list koji je objavio prvi tu vijest.

“Napravili su članak iz odgovora ministarstva da naprosto ima previše bodova. Na sredini je liste. On je punoljetna osoba, pitajte njega”, rekao je dodajući da je laž da je njegova supruga za nekog intervenirala.

“Ti ljudi rade otvoreno protiv mene. Činjenica je da to nisu objektivni novinari nego korumpirana ekipa”, poručio je.

“Rekao sam što mislim o ljudima koji imaju sve pet. Međutim, Marko je punoljetna osoba pitajte ga. Uz to je vrhunski sportaš i prima nekoliko stipendija”, nastavio je.

Na pitanje je li upitno što je možda izbacio nekog drugog tko ima puno manje novaca za studiranje, odgovorio je:

“Dobro pitanje, ali siguran sam da je i to vrednovano. Rekli su nadležni da bi da i ima te dvije četvorke opet bio na toj listi, i to debelo.”

Kaže da se mediji navlače na reket medijske mafije, misleći pritom na Hanza mediju. Rekao je i da nema ništa protiv da mu se “maltretira obitelj” te da je protiv “cendranja” zbog prozivanja članova obitelji.

“Ako ti je tata bio komunjara, a sada se pretvaraju da su veliki tuđmanovci, moja si meta. Imam te na nišanu. Ovi koji su bili udbaši, JNA, koji imaju ruska imena… treba zabraniti ruska imena”, rekao je Milanović.

