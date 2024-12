Božinović o rezultatu Dragana Primorca: Njegove poruke nisu došle do dovoljno birača

Podijeli :

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović našoj je Jeleni Bokun iz stožera HDZ-a komentirao aktualni rezultat Dragana Primorca.

UŽIVO FOTO, VIDEO / Obrađeni skoro svi glasovi – Milanović i Primorac idu u drugi krug!

“Naravno da je ovo razlika koju nismo očekivali, niti su to ankete pokazivale. Međutim, večeras smo već konstatirali da su prve izlazne ankete ipak ankete, a ovo su prvi rezultati i vidimo da je on za jedan posto drugačiji. Zato se nadamo drugom krugu, u kojem bi se kandidati bolje prezentirali biračima kroz sučeljavanja”, rekao je Božinović pa dodao:

“Dragan Primorac vodio je afirmativnu kampanju, a svi drugi vodili su kampanju protiv njega, kao da je on aktualni predsjednik. U drugom krugu bi bilo više sučeljavanja pa bi birači bili informiraniji.”

Zašto ovakav rezultat?

“To je stvar za analizu. Ono što se meni čini da je presudilo, možda da njegove poruke nisu došle do dovoljno birača. Pravila izbora su takva kakva jesu, a on je to pokušavao nadoknaditi angažmanom na terenu. Kako je i sam govorio, nekoliko puta obišao je Hrvatsku. Nadam se, a to bi bilo dobro za demokraciju, da se sučele vizije Hrvatske i budućnosti, u kontekstu u kojem danas živimo. Od sigurnosti, ekonomije, novoj američkoj administraciji i europskim problemima. Treba biti fokusiran i promišljati u detaljima što su naši interesi, kao i kako ih braniti. Nekad je lakše poslati poruke koje biračima sjedaju u uho, ali to nije odgovorno.”

Udarac za HDZ?

“Nikad nismo govorili da Primorac nije naš kandidat i to nikad nećemo reći. Nećemo reći ni da stranačka tijela to nisu donijela zajedno. Donijeli smo odluku o njemu kao kandidatu svi zajedno. Uostalom, ova noć još nije završila i nadamo se da će broj glasova biti dovoljan za drugi krug, a to je onda druga utakmica”, zaključio je Davor Božinović.

Izbornu noć pratite uživo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO, VIDEO / Pogledajte atmosferu iz stožera kandidata nakon prvih izlaznih anketa, Milanovićev stožer slavi Orešković: Ako i bude drugog kruga, Primorac nema šanse u ringu s Milanovićem