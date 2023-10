Davorko Vidović: Plenković brani bezakonje

Podijeli :

Davorko Vidović, predsjednik Socijaldemokrata i potpredsjednik Sabora, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao političke aktualnosti.

Na pitanje kako objašnjava to da si premijer Plenković već mjesecima dopušta izbjegavanje pitanja o smjeni Frane Barbarića, Vidović odgovara: “Ja Plenkovića doživljavam kao čovjeka koji ima političkoga iskustva i zna komunicirati, ali moram reći da mi je malo zagonetno i nemam pravi odgovor na pitanje zašto on izlaže i sebe i svoju stranku takvom riziku. Ovo je u najmanju ruku rizično ponašanje. Da su najbolji prijatelji, to se može i mora rješavati na principijalan način”, dodajući: “Ovo je zapravo slika sustava. To je teška kompromitacija načina upravljanja Hrvatskom, u kojoj se posvaja država, prostor i ljudi. To je toliko znakovito i zapravo je demaskiranje hrvatske zbilje. Možda je u tome razlog njegova branjenja. On brani bezakonje i model na koji se upravlja ovom zemljom.”

Do kad će se Barbarić držati na poziciji? Čini se da to zna samo jedna osoba

Premijer se brani govoreći da tema Frane Barbarića nije toliko bitna i vadi se na uspjehe Vlade te se ljuti na one koji to ne vide…

“Postaje iritantno određivanje o čemu se smije i o čemu se ne smije govoriti. On je prije nekoliko mjeseci u javni diskurs uveo termin neteme. Zapravo sva prava i suštinska pitanja, koliko god izgledalo da su samo mjehurići na površini, su za njega neteme. To doista zabrinjava”, ističe Vidović.

“Rješavanje tih pitanja vjerojatno je pogubno za model kojeg on zastupa. Ako se krene u ozbiljnu destrukciju takvog sustava, pitanje je što bi ostalo od HDZ-a koji počiva na tome 30 godina”, dodao je.

“Barbarić je eksponent tog sustava”, zaključio je potpredsjednik Sabora.

Upitan koja je formula protiv modela koji predvodi HDZ i tko će biti potpisnici nove platforme “Naša Hrvatska”, odgovara: “Ja bih volio da je to više od predizbornog saveza. Mi pokušavamo nešto upravo o čemu ovdje govorim i nisam apsolutno siguran da ćemo uspjeti. Naša kultura je izgrađena na klijentelističkom modelu i naši ljudi ni ne znaju što je normalno, a što nije. HDZ je pokrovitelj i oni su nešto što počiva na njemu”, kazao je dodajući: “Zašto se kod nas ne događa reforma pravosuđa i reforma javne uprave? To je zato što to siječe korijenje ovakvoga ponašanja.”

Vidović vidi odgovor u vladavini prava: “To je temelj moderne Europe”, ističe.

Navodi da će se u političkom savezu Naša Hrvatska naći stranke od centra na lijevo, i parlamentarne i neparlamentarne. Upitan je li SDP među dobrodošlim strankama, odgovara: “Očigledno će ljevica istupiti u tri bloka. Ja pretpostavljam i očekujem da ćemo mi biti najuvjerljiviji i da ćemo biti najveća grupacija na lijevom spektru, a moguće i u cijeloj oporbi. To nas stavlja u jednu sasvim drugačiju poziciju. Onda mi možemo biti i aktivni u tome da razgovaramo s SDP-om.”

“U SDP-u postoje još uvijek sjajni ljudi, a i njihovi glasači su naši glasači”, dodao je.

