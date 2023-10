Dekan ADU-a za N1 otkrio što će se dogoditi s kontroverznim profesorom

Podijeli :

Gost Newsrooma bio je dekan Akademije dramske umjetnosti Davor Švaić koji je preživo današnju izvanrednu sjednicu Akademskog vijeća nakon velikog jučerašnjeg prosvjeda studentica i studenata zbog povratka na posao kontroverznog i za zlostavljanje više puta prijavljivanog profesora Ozrena Prohića. Prohiću je danas izglasano nepovjerenje, miče ga se od rada sa studentima, a dekan je pak dobio povjerenje da iz temelja reorganizira sustav kako bi u njemu studenti bili zaštićeni.

Konkretno u koracima, “prvo, navjerojatniji je nastavak suspenzije profesora Prohića. A onda dalje u koracima, u suradnji s pravnicima i pravnom službom Rektorata promislimo i pronađemo najbolje rješenje prije svega za studente, a onda i za instituciju”.

“Mišljenje velike većine na današnjem Vijeću je da je svakako prvi korak ponovna suspenzija i udaljavanje iz nastave”, dodao je.

Na pitanje je li moralo doći do prosvjeda i je li se sve ovo moglo spriječiti, Švaić odgovara: “Po onome što poznajem kao pravni slustavi i akone – ne. Možemo utjecati na to da se pravni okviri mijenjaju. Smatram da bi to trebali jer nismo jedina institucija koja ima ove problemi, ali smo jedna od rijetkih koja se time bavi. To pokazuje sve što smo učinili od 2017. na ovamo, konkretno u slučaju ovog, ali i drugih nastavnika. Neki su suspendirani, s nekim a od njih su raskinuti ugovori o radu”.

ovo jučer dogodilo nije me iznenadilo, možda se moglo na drugi način, međutim, dogodilo se.”

“Uvjeren sam da ova vrsta ponašanja danas na Akademiji jednostavno više nije moguća”

Kontroverzna snimka je još iz 2017. Sve se znalo, zašto je Švaić odlučio ipak donijeti odluku se da se Prohića vrati na posao?

“Svjestan sam okolnosti pod kojima se to događalo 2017., da se po tom pitanju postupalo 2017. godine i svjestan svega što se od 2021. na ovamo događalo kada se snimka službeno pojavila i s druge strane postala dio postupka, to je nešto što je bila praksa moje uprave, mog rada, da svaki postupak koji mi pokrenemo na Akademiji po nekakvoj službenoj dužnosti šaljemo Općinskom državnom odvjetništvu. Nije bilo lako donijeti odluku da se nastavnik vrati”, priznaje Švaić.

Naglašava da se postupalo po svim prijavama te da su one imale svoje steogne posljedice, mjere koje su izrečene. “Prije svega u interesu studenata i interesu institucije. A nakon što je odbačena prijava od strane ODO-a došlo je do toga da se kolega vrati u nastavu. Do toga je došlo početkom ovog semestra. Konzultirali smo se na koji način, koju vrstu kontrolnih mjera bismo trebali propisati. Došli smo kroz razgovor da je opomena pred otkaz, konačno upozorenje koje nastavnik ima s mjerom otkaza ugovora o radu u slučaju počinjenja bilo kojeg prekršaja po bilo kojoj osnovi zapravo jedan vid, mehanizam kontrole kako spriječiti da se stvar ponovi.”

Švaić je još jednom istaknuo kako sve slučajeve na Akademiji svhaćaju ozbiljno. “Dogodila se jedna promjena institucijske kulture. Ovaj prosvjed se ne bi dogodio pre 10, 20 godina. Otvorenost koju naši studenti imaju da progovaraju o tim pitanjima, prije toga nije bilo.”

Na pitanje hoće li Prohić na kraju dobiti otkaz, Švaić je odgovorio: “U ovom trenutku vam to ne mogu reći, ali brzo ću dati odgovor Vijeće je bilo jasno u tom smislu, klima na Akademiji je isto tako vrlo jasna i mislim da se ne može dogoditi ništa što zapravo ne bi bilo u skladu s onim kakvo je u ovom trenutku raspoloženje i kakav je stav i nastavnika i studenata Akademije.”