DHMZ i HAK upozoravaju: Bit će snijega i poledice, a udari vjetra ići će do 180 km/h

Gotovo cijela Hrvatska danas se probudila pod alarmima DHMZ-a, a najgore je na Kvarneru te na području Velebitskog kanala gdje se očekuje vjetar s udarima i do čak 180 km/h te je na snazi crveno upozorenje.

Promjena vremena sa snijegom i orkanskim udarima vjetra stiže nam ovu nedjelju, prema najavama prognostičara posljednjih dana, a Državni hidrometeorološki zavod najavio je oblačno vrijeme s povremenom kišom koja će u unutrašnjosti uz pad temperature prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a u nizinama u drugom dijelu dana. Stvaranje snježnog pokrivača vjerojatno je uglavnom u gorju. Na Jadranu glavnina kiše u prvom dijelu dana, a popodne su moguća kraća sunčana razdoblja, prenosi Večernji list.

Vjetar na kopnu umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje i s olujnim udarima, prognozira DHMZ. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, pa je duž obale sjevernog Jadrana vjerojatan snijeg nošen vjetrom. U Dalmaciji još prijepodne jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 4 do 9, popodne u osjetnom padu, na Jadranu najviša od 10 do 15 °C.

Stanje u prometu

Osim toga, i HAK je izdao upozorenje zbog jakog vjetra duž Kvarnera i Velebitskog kanala, a na pojedinim prometnicama vrijedi i zabrana prometovanja određenih vrsta vozila. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica. Obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3;

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Na autocesti A7 Rijeka istok-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupinu vozila);

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-čvor Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga (DC8) dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila);

Na Krčkom mostu (DC102) zabrana je za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Ploče-Trpanj, Prapratno-Sobra;

katamaranske linije: Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar -Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split.

