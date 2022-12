Podijeli :

Izvor: Državne nekretnine

Državne nekretnine raspisale su 24. prosinca posljednji natječaj u 2022. godini kojim u zakup daju 30 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u 8 gradova. U Zagrebu je ponuđeno 17 poslovnih prostora, a osim glavnog grada, u desetogodišnji zakup daju se i prostori u Osijeku, Požegi, Karlovcu, Petrinji, Puli, Splitu i Zadru.

U nultoj zoni u glavnom gradu je ponuđeno 17 poslovnih prostora s različitim položajima u zgradama u kojima se nalaze. Poslovni prostor u Jurišićevoj 5 od 93 četvorna metra zauzima ulično prizemlje i početna mu je zakupnina 10,39 EUR/m2. Ulično prizemlje s podrumom daje se u zakup u nizu lokala u Prolazu sestara Baković po cijeni od 14,39 EUR/m2. Dvorišni prostori nulte zone veličine 20-ak četvornih metara u zakup se daju u Ilici 35 i Radićevoj 11, a za njih je početna zakupnina 7,20 EUR/m2, a posljednji je smješten na drugom katu zgrade u Tomićevoj 4 i početna mu je mjesečna zakupnina 13,69 EUR/m2.

Od ostalih gradova, po četiri poslovna prostora mogu se zakupiti u Karlovcu i Zadru, od kojih je karlovački u Gundulićevoj 1, a zadarski u ulici Put Pudarice 30C te je riječ o susjednim prostorima u istoj zgradi s početnim zakupninama od 5,97 EUR/m2 za Gundulićevu i 5,14 EUR/m2 za Put Pudarice.

Po jedan poslovni prostor daje se u zakup u Osijeku, Petrinji, Požegi, Puli i Splitu, gdje početna zakupnina za dvorišni poslovni prostor udaljen manje od 100 metara od splitske Rive na adresi Marulićeva 6 iznosi 16,73 EUR/m2. Površinom najveći prostor na ovom natječaju od 237 četvornih metara ponuđen je u Požegi na križanju ulica Franje Cirakija i Sjepana Radića, a početna mu je zakupnina 3,25 EUR/m2.

Poslovni prostori u zakup se daju u viđenom stanju i mogu se pogledati prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu. Natječaj traje do petka 27. siječnja 2023. do 12 sati, do kada ponuditelji mogu dostaviti svoje ponude u pisarnicu Društva ili na adresu Državnih nekretnina d.o.o. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću. Detaljne informacije o prostorima, s fotografijama i uvjetima natječaja, nalaze se ovdje.

