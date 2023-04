Državni tajnik: Apsolutno u nijednoj bolnici ne nedostaje kreveta

Podijeli :

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić prokomentirao je incident u sisačkoj bolnici gdje su dvije starije i teško bolesne žene, kako kažu vrlo kratko i privremeno, smjestili u isti krevet.

“Ministar Beroš se čuo sa županom Celjakom i ravnateljem bolnice. Rekao je da očekuje od njih pružanje adekvatne zdravstvene zaštite”, rekao je Tomislav Dulibić i dodao o jučerašnjem incidentu:

“To je neprihvatljivo, ali pričekat ćemo obrazloženje, jesu li kreveti bili puni ili ne.”

Objasnio je da u bolnicu nije poslana inspekcija, već su tražili očitovanje. “Očekujemo očitovanje do kraja dana, najkasnije sutra. Bolnica provodi unutarnji nadzor o čemu će nas obavijestiti, a onda ćemo vidjeti ima li potrebe za zdravstvenom inspekcijom, ali to je svakako neprihvatljivo za naše bolesnike”, istaknuo je Dulibić dodajući da je događaj za njih iznenađenje jer “imamo dovoljno kapaciteta i postelja, to se ne bi trebalo događati”.

Na pitanje nedostaje li nekoj bolnici u Hrvatskoj kreveta, napomenuo je da nigdje ne nedostaje kapaciteta te da prema izvještajima imamo čak “prevelik broj posteljnih kapaciteta, što je dobro došlo u koronakrizi, ali apsolutno u nijednoj bolnici ne nedostaje kreveta”, rekao je Dulibić.

Govoreći konkretno o Općoj bolnici Sisak rekao je da je u obnovi, ali da ima neke otvorene dijelove te da, po njihovim informacijama, nisu tražili pomoć.

“Mislim da je ovo izolirani slučaj i da nema potrebe za daljnjim sastancima, ali ovakav tretman pacijenata je neprihvatljiv. Jako nam je žao zbog toga u Ministarstvu, ali pričekat ćemo što se dogodilo, na ravnateljstvu je da se ispriča. Da se radilo o mojoj obitelji, bio bih jako razočaran”, istaknuo je državni tajnik.

Napomenuo je još jednom da i bolnice imaju dovoljno kapaciteta te da se ovakve stvari ne bi smjele događati.

