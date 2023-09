Poznati odvjetnik o Skupštini Dinama: Lakrdija, ovo je gore od “nećeš, razbojniče”

Podijeli :

Odvjetnik i bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković komentirao je u Novom danu jučerašnju Skupštinu GNK Dinamo na kojoj su izabrani novi Izvršni i Nadzorni odbor kluba.

Brleković je jučerašnju Skupštinu Dinama nazvao “lakrdijom i statutarno neispravnom”, a bio je iznenađen i time što je HNS pozdravio odluke koje su na njoj donijete.

“Statut Dinama je ono što je Ustav za RH i izričito jasno propisuje da Skupština ima 80 članova i da na početku svake sjednica, da bi ona uopće mogla početi, mora biti 41 ranije verificirani zastupnik. Ovog koji je sada govorio ne poznajem, ne znam tko je to, očito nije pravnik”, govori o izjavama Većeslava Bergmana, člana Skupštine, koji je rekao kako nije bio optimističan prije same Skupštine.

“On govori o tome da se smanjio kvorum jer su neki umrli. Što mislite da umre neki saborski zastupnik? Mislite da bi se kvorum smanjio na 75, na jedan manje? Užasno mi je teško i žao da se ovo jučer dogodilo i da se ovako nešto uopće može dogoditi u zemlji koja je od 2013. članica EU-a i gdje bi načelo poštivanja zakona i vladavine prava trebalo biti sveto pravilo. Ovo je bilo nasilje nad nasiljima, puno veće nego na onoj sjednici Skupštine 2010. ‘nećeš razbojniče'”, govori Brleković.

“Kada bi funkcionirala pravna država, onda sportska inspekcija jučer već ne bi dopustila da se ovakva Skupština održi. Koliko mi je poznato, ova grupa zastupnika okupljena oko Zorića, Zovka, Polaka su jučer ujutro upozorili. Točno su predvidjeli što će se dogoditi i tražili su da sportska inspekcija provjeri stanje i da ne dopusti da ljudi izvana uđu u dvoranu i da se onda pribroje ovih 36 valjanih zastupnika pa da se onda proglasi kvorum. Mislim da je to sumrak… Teško mi je govoriti. Nemam ja tu posebnih interesa, ali kao pravniku koji je cijeli život proveo u tome, mi je zaista žao da pojedina državna tijela, sportska inspekcija i Ministarstvo, ministrica, ne znam kako se zove, dopušta ovakvo bezakonje i nasilje nad procedurom i demokracijom” govori Brleković i dodaje da je “za ove ljude koji su jučer na takav način poraženi, a poražena je demokracija, najbolje bi bilo da ne traže pomoć i pravo u Hrvatskoj i da se obrate direktono Europskom sudu za ljudska prava”, govori.

“U ovavkim situacijama gdje dolazi do eklatantnog kršenja procedura, postoji mogućnost da ESLJP uzme u razmatranje takvu tužbu i prije nego se ispune uvjeti”, kaže.

“Vi ste u zabludi, jučer su Mamićevci pobijedili u Zagrebu. Zar nisu Barišić i Mamić bili 15 godina prst i nokat. Zar nije Barišić predložio, a Skupština kasnije jednoglasno potvrdila, da Mamić nije napravio nikakvu štetu Dinamu”, pita Brleković. Na opasku da je u međuvremenu došlo do razlaza bivših saveznika, Brleković kaže: “A onda on više nije mamićevac? Uvjeravam vas da je jučer na toj skupštini bilo više mamićevaca nego onih koji nisu došli. Ne uključujem dečke iz BBB-a ili odakle, oni su dočekali svoj trenutak i drago mi je da su ušli u Skupštinu. Nadam se da će biti dosljedni u budućnosti i zalagati se za ono što su proklamirali, za demokratizaciju Dinama i izradu novog Statuta i da će Dinamo biti jednog dana demokratski ustrojen klub. Bilo bi mi drago da ostvare načelo ‘jedan član, jedan glas’. Zasad smo jako daleko od toga i čudi me da su predstavnici navijača išli na takve kompromise i toliko popustili, ali vjerojatno znaju što rade”, kaže.

Govoreći o tome na koga Mamić još utječe, Brleković kaže: “Mamić nije ovdje već pet godina, nosi svoj križ dolje gdje je, u izolaciji, i u ovoj grupaciji koja jučer nije došla ima sveučilišnih profesora, ima jedan akademik… Ne vjerujem da bi jedan čovjek iz Mostara i Međugorja mogao tako manipulirati glavama svih drugih ljudi. Radi se o tome da je ova grupacija, koju mnogi pogrdno zovu mamićevci, htjela jednu široku koaliciju. Barišić je tražio da po svaku cijenu ostane na vlasti pa je možda malo i nasamario Zorića. Ovaj je u najboljoj namjeri došao u Dinamo pa su to tako poslikali i ispalo je da se došao tamo pokloniti, a nije, ovaj je njega zvao da dođe.”

Brleković kaže i kako su tijela koja su izabrana na jučerašnjoj Skupštini izabrana na protustatutaran način pa će i sve odluke koje oni donesu biti takve. “Već sam rekao da je i Uprava izabrana na nelegalan način jer na sjednicama nije bilo valjanog kvoruma.”

Na pitanje što će to značiti za klub, Brleković odgovara: “Da je bilo volje od vladajućih struktura u klubu, moglo se u roku par dana dogovoriti široka koalicija. Ne znam hoće li mi Franjo Gregurić kojeg izuzetno cijenim i poštujem zamjeriti ovo, ali i on je bio pobornik toga. Sinoć je rekao da i dalje ostaje kod toga, jedan mudar i pametan čovjek… Što se tiče reagiranja hrvatskih insitucija, mislim da od toga neće biti ništa jer je to sve premrženo mrežama korupcije. Zorić, ako ima volje dalje se boriti, neka se obrati direktno ESLJP-u i FIFA-inom etičkom komitetu. To su ljudi koji su izbacili iz nogometa Blattera i Platinija, valjda onda mogu i u Dinamu napraviti reda.”

Navijači u zatvorima u Grčkoj

Brleković je kratko komentirao i slučaj Dinamovih navijača koji su nakon masovne tučnjave s navijačima AEK-a u Ateni, u kojoj je jedan grčki navijač ubijen, utamničeni u grčkim zatvorima. “Ti mladi ljudi nisu zaslužili ovo što proživljavaju u istražnim zatvorima u Grčkoj. Naravno da nisu trebali ići dolje i da je to teško opravdati jer je UEFA prije toga izdala zabranu dolaska navijača Dinama u Grčku. Ali, sada i ja pitam, kako je moguće da je uhvaćeno nešto manje od 100 hrvatskih navijača, a četiri ili pet grčkih? Pa to je uvreda zdravom razumu. Oni su se tukli s banderama, kestenima? Ako je bila masovna tuičnjava, to je krajnje nekorektan pristup grčke strane. Njima je ovo došlo k’o kec na desetku, možda su ih zato tako lako i pustili. Njihovo objašnjenje da su ih izgiubili putem od granice, konvoj od 21 automobila… Sad oni na njima treniraju strogoću, govori.

Na pitanje treba li predati navijače za kojima je Grčka raspisala Europski uhidbeni nalog, Brleković kaže: “Hrvatske vlasti mogu reći da ih ne daju, ali se onda izlažu velikoj opasnosti, kritici… Postoji EUN. Mislim da će većina biti izručena.”

