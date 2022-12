Podijeli :

Izvor: N1

Profesor međunarodnih ekonomskih odnosa Luka Brkić gostovao je u Newsroomu N1 televizije gdje je komentirao preraspodjelu proračuna i uvođenje eura.

“Sigurno je inflacija povećala proračun i ove mjere pozdravljam, ali ima nešto na što upozorava i Europska komisija, a to je lošija alociranost od čak 70 posto, no to nije samo problem Hrvatske”, rekao je.

“Jedan od razloga su horizontalne mjere jer se išlo pomoći možda i onima kojima ta pomoć i nije bila toliko potrebna, a nekima kojima se stvarno trebalo pomoći nije. To su ti stari problemi curenja pri transferu novca jer se po putu izgubio dio iznosa”, dodao je.

O uvođenju eura kaže da će sigurno biti neki psihološki moment. “Međutim, kada bi se u kratkom roku mogli povući svi pozitivni efekti uvođenja eura, a ne mogu, onda bi se vidjelo kolike su prednosti. Kupovna moć se izgubi u nominalnom prikazu jer su neke stvari jeftinije u Bugarskoj i Rumunjskoj”, rekao je Brkić.

“Svi koriste prosječnu plaću, to je legitimno. Problem je što to više skriva nego otkriva. Postavlja se pitanje kolika je stvarna kupovna moć. Poznato je da inflacija najviše pogađa one slabije kupovne moći. Ako kupujete brodove ili bjesne automobile onda vas to ne pogađa toliko kao kad kupujete hranu. Ne radi se o nikakvim manipulacijama, to su podaci koji su dio međunarodne statistike, ali se njima može manipulirati”, tvrdi.

Što se tiče smanjenja PDV-a kaže kako mu nije jasno što se s tim želi. “To smanjenje se jednostavno rastoči kroz maržu trgovaca, tako da to nije mjera nikakve socijalne politike. Gubite sredstva u proračunu, a efekti su ravni nuli”, objasnio je Brkić.