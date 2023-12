Evakuirana osnovna škola u Drnju, učenici osjetili čudan miris. Stigli policajci, vatrogasci…

Podijeli :

MorgueFile

Jutros je evakuirana Osnovna škola “Fran Koncelak” u Drnju. Na terenu su vatrogasci DVD-a Torčec, JVP Koprivnica, policija te djelatnici EON plina.

Navodno su učenici te djelatnici škole jutros osjetili čudan miris te posumnjali kako je došlo do curenja plina, no, javlja Podravski.hr, to se nije dogodilo i instalacije su navodno ispravne. O čemu je točno riječ i odakle se širi neugodan miris zasad nije poznato i očevid je u tijeku.

Najvažnije, sva su djeca dobro i nijedno nije ozlijeđeno.

Otac učenika škole rekao nam je da su djeca osjetila peckanje u grlu te da je svog uplašenog školarca dovezao kući.

Kontaktirali smo ravnateljicu škole no nije htjela ništa komentirati dok policija ne završi očevid.

Uskoro opširnije…

