Fleming za N1: Milanovićeve izjave tiču se unutarnje politike, surađujemo dobro

U svom prvom TV intervjuu otkako je u Hrvatskoj, prvi čovjek američke diplomacije u Zagrebu, Mark Fleming, za N1 govori o odnosima dviju zemalja. Otkriva kako SAD od Hrvatske želi stvoriti energetskog lidera u ovom dijelu Europe te predvodnika procesa integracije ostatka regije u Europsku uniju. Između ostalog je komentirao i izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Predsjednik Milanović nedavno je rekao, citiram: “To je rat između Amerike i Rusije, naravno da podržavam Ukrajinu, ali ovo je rat koji vodi Amerika protiv Rusije preko leđa ukrajinskih mladića”. Kako to komentirate?

Ne želim se uplitati u hrvatsku unutarnju politiku, ali općenito mogu reći da odnos između SAD-a i Hrvatske uživa potporu obiju stranaka, široku podršku. Drago nam je što u Hrvatskoj imamo odličan odnos sa svim institucijama, Uredom predsjednika, Vladom, Saborom i lokalnim vlastima, stoga ne želim ulaziti u unutarnjopolitička pitanja. Općenito govoreći, 100 % je jasno tko je tu agresor, nitko drugi nije htio ovaj sukob osim Vladimira Putina.

Dakle, rekli biste da su ove izjave povezane isključivo s domaćom politikom?

Ponavljam, ne bih htio u to ulaziti. Već sam dvaput bio ovdje, surađivao sam s različitim političarima i liderima u ovoj zemlji i vidio dosljednu duboku predanost partnerstvu između SAD-a i Hrvatske.

No mislite li da to postaje i određeni narativ u hrvatskoj javnosti? Mislite li da stav SAD-a morate objašnjavati više ili na drukčiji način nego na početku rata?

Očito je da se osobito Hrvati mogu uvelike poistovjetiti s ratom u Ukrajini, sve im to, nažalost, izgleda previše poznato. Mislim da američki i hrvatski narod vidi svijet na isti način, na temelju nekih zajedničkih iskustava. Kad nastupi kriza, kad su ljudi u opasnosti i demokracija je ugrožena, oni koji mogu pomoći, imaju odgovornost pomoći, što je duboko usađena vrijednost obaju naših naroda.

Dakle, imate dojam da hrvatski narod u potpunosti podupire Ukrajinu?

Hrvatski narod ne samo da shvaća što se događa ukrajinskom narodu nego shvaća i što je na kocki za sve nas ako ne pobijedimo u ovoj borbi.

Rekli ste da imate odlične odnose s hrvatskim institucijama. Imate li ikakvih problema u odnosima s Hrvatskom u pogledu vanjske politike s obzirom na činjenicu da nema jedinstva između predsjednika i premijera?

Općenito smo usklađeni i u pogledu malih i velikih tema. Iskreno, kao američki diplomati održavamo sjajne odnose sa svim akterima. To ne znači da neću otvoriti neku temu i da ćemo se uvijek oko svega slagati, ali kod američko-hrvatskih odnosa odlično je to što unatoč neslaganjima, prilično brzo možemo riješiti probleme kada je to potrebno.

