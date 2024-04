FOTO / Na Pantovčaku se ponovno aktiviralo klizište, oglasili se iz Grada

Podijeli :

Na Pantovčaku se ponovno aktiviralo klizište, a dio ceste bit će zatvoren do petka navečer zbog radova.

Radi novog velikog klizišta kod ulaska u Predsjedničke dvore zatvoren je veliki dio ceste za sav promet, a na kojoj se također vidi puknuće asfalta. Na samom ulasku kod porte u tijeku su veliki radovi na sanaciji klizišta.

Na Pantovčaku se aktiviralo klizište, oglasili se iz Ureda predsjednika

Iz Grada Zagreba poslali su priopćenje o privremenoj regulaciji prometa:

“Ulica Pantovčak na dijelu od Zelengaja do Donjeg Prekrižja od danas do petka 24. svibnja do 20 sati zatvorena je za sav promet. Izvode se radovi hitne sanacije klizišta.

Preporučujemo obilazni pravac:

– Pantovčak (jug) – Zelengaj – Ulica Ivana Kukuljevića – Britanski trg – Nazorova – Tuškanac – Gornje Prekrižje – Pantovčak (sjever).”

Iz Grada mole za razumijevanje tijekom sanacije.

