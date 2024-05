FOTO / Pogledajte veliko nevrijeme koje ide prema Hrvatskoj!

Podijeli :

Ilustracija/Sanjin Strukić/Pixsell

Na stranici neverin.hr kao i na rain-alarm.com vidi se kako se Hrvatskoj sa zapada približava veliki olujni oblak. DHMZ je ranije objavio upozorenje i žuti alarm za grmljavinsko nevrijeme za sve regije u Hrvatskoj osim za dvije. No, na stranicama se može vidjeti kako je trenutno samo gospićka regija označena zelenom bojom, dok su sve ostale u žutom.

U nastavku četvrtka bit će nestabilno, u drugom dijelu dana česta će biti pojava kiše i pljuskova, lokalno mogu biti izraženiji, praćeni grmljavinom. Sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda upozorava na nevrijeme.

Ovo je radarska snimka sa stranice neverin.hr koja pokazuje kako se Hrvatskoj približava olujni oblak.

Vrijeme sutra

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom, koji uglavnom na istoku i jugu mogu biti izraženiji. Češća sunčana razdoblja očekuju se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, poslijepodne sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 11 i 15, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 °C, u gorju malo niža, piše DHMZ.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Glas imbecila Rakar: Kombinacija HDZ-DP gotova, sad pregovaraju koliko će to zapravo koštati