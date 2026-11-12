"NAŠA BORBA TEK POČINJE"
FOTO / Transparent posvećen preminulom Perišu osvanuo na nadvožnjaku u Zagrebu
Na pješačkom nadvožnjaku u blizini zagrebačkog City Centera West osvanuo je transparent posvećen 32-godišnjem Kristianu Josipu Perišu, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a na kojemu se uz njegovo ime nalazi i poruka: "Naša borba tek počinje".
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Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša izazvala je veliku pozornost javnosti nakon što je 21. listopada preminuo tijekom intervencije medicinskog osoblja u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, dok je bio fizički sputan.
Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo i nalaze se u istražnom zatvoru. Slučaj je otvorio i brojna pitanja o postupanju bolnice i odgovornosti nadležnih.
U međuvremenu je na nadvožnjaku u blizini zagrebačkog City Centera West postavljen transparent posvećen Perišu. Na njemu su ispisani njegovo ime i poruka: "Počivaj u miru. Naša borba tek počinje".
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