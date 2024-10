Predsjednik HSU-a: Špika je prije izbora klečeći dolazio pred HDZ

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i saborski zastupnik Veselko Gabričević bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o prosvjedu "Protiv siromaštva" u organizaciji BUZ-a kao i o životnim uvjetima hrvatskih umirovljenika.

Gabričević je na početku umirovljenicima čestitao Međunarodni dan starijih osoba ustvrdivši kako većina umirovljenika na današnji dan neće prosvjedovati.

“U većini gradova ovaj dan se slavi na drugi način. Što se tiče prosvjeda, ovo je sve dopušteno, dozvoljeno, normalno i demokratski. Normalno je da umirovljenici iziđu izraze svoje zahtjeve. Ja sam uvijek pristalica toga da umirovljenici javno govore o svojim problemima”, rekao je Gabričević.

Komentirajući prosvjed, Gabričević je izjavio kako ga ne podržava jer je prema njemu “ispolitiziran.”

“Na čelu prosvjeda je Milivoj Špika iz BUZ-a, čovjek koji je prije parlamentarnih izbora klečeći dolaziO pred HDZ da ga stave na listu za sabor. Da je bilo tako, danas bi on sigurno govorio drugačije… To su stranke s malim brojem članova i one se ne mogu s nečim podičiTI kada je u pitanju rad za umirovljenike pa se koristi muka umirovljenika i na tome se žele dobiti političke poene”, ocijenio je Gabričević.

Kako žive umirovljenici?

Gabričević se osvrnuo i na kvalitetu života umirovljenika.

“Ja kao čelnik HSU-a ne mogu biti zadovoljan kako veliki broj umirovljenika živi bez obzira na to što je u zadnjih 8 godina za njih napravljeno dosta. Inflacija i cijene ne slušaju sve to pa je umirovljenicima teško živjeti”, ocijenio je Gabričević.

Upitan o cijenama privatnih domova, Gabričević je izjavio kako se u Hrvatskoj “gradi 18 centara za umirovljenike.”

Nadalje, ustvrdio je kako smatra da umirovljenici nisu zanemareni od strane države.

“Radi se na poboljšanju statusa umirovljenika i ne samo u pitanju mirovina. Nije samo povećanje mirovina ono što donosi više. Imate umirovljenike iz ruralnih područja kojemu nije dostupna skrb i ne može otići u banku… Njemu je veći problem besplatni prijevoz do centra. Možete mu dati 200, ma možete mu dati 500 eura ali on nema čime da ode i on je vezan. Treba voditi računa o drugim stvarima, nije samo novac bitan nego i da se društvo brine o njemu.”

“Nema razloga za prosvjed”

Vraćajući se na temu prosvjeda, Gabričević je ocijenio kako “u ovom političkom trenutku, umirovljenici nemaju razloga za prosvjed.”

“Svatko tko je imalo razuman njemu bi bio u interesu veće mirovine… Ali trenutno je takva situacija da 8.5 milijardi eura morate izdvojiti za mirovine. Imamo puno mirovina koje nisu iz rada. Ja bih volio da svaki umirovljenika ima 1500 eura mirovinu ali to ne znači da bi sve bilo riješeno… Mi u HSU mislimo da svake godine od tri do pet posto treba povećavati mirovine. Sve odjednom napraviti je nemoguće. Ako budemo strpljivi i svake godine povećavamo onda ćemo za četiri ili pet godina sustići one koje su ispred nas. Ako budemo samo populistički nastupali od toga bojim se ništa”, zaključio je.

